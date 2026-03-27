Fallo por YPF: Milei lo calificó como “histórico” y anunció cambios en la Ley de Expropiaciones

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

El presidente Javier Milei celebró este viernes el fallo favorable para la Argentina en el litigio internacional por la expropiación de YPF y aprovechó su mensaje en cadena nacional para cuestionar duramente a Cristina Fernández de Kirchner y al gobernador bonaerense Axel Kicillof, a quienes responsabilizó por el origen del conflicto judicial.

Lo hizo por Cadena Nacional a la hora 19.

El mandatario calificó la decisión como “un hecho de trascendencia histórica y sin precedentes” y aseguró que el resultado fue “virtualmente imposible”, al tiempo que destacó el trabajo jurídico, político y diplomático del Gobierno.

“Hay una verdad irrefutable: expropiar está mal porque robar está mal”, afirmó Milei, en uno de los tramos más enfáticos de su discurso. En ese sentido, rechazó que el fallo valide la estrategia que derivó en la estatización de la petrolera en 2012. “Es una afrenta a los argentinos que pretendan apropiarse de este resultado”, sostuvo.

El Presidente apuntó directamente contra la ex mandataria y el actual gobernador bonaerense: “Nos sumieron en una aventura suicida que nos podría haber costado todo. Nos podría haber dejado sin YPF y con un país fundido”. Además, advirtió que, de haberse perdido el juicio, la Argentina habría enfrentado un pago cercano a los 18.000 millones de dólares, con impacto negativo en el riesgo país, la tasa de interés y el crecimiento económico.

Durante su exposición, Milei también criticó el “populismo” y señaló que este tipo de políticas “pone en jaque los cimientos legales sobre los que se sustentan las inversiones”. En contraposición, remarcó que la clave para el desarrollo es la seguridad jurídica y las inversiones sostenidas.

“El verdadero patriotismo es garantizar reglas claras, no el populismo barato”, afirmó.

El jefe de Estado repasó además la cronología del caso: recordó que el juicio se inició durante el gobierno de Cristina Kirchner, que la Argentina sufrió un revés en primera instancia durante la presidencia de Alberto Fernández, y que finalmente la resolución favorable llegó bajo su administración. “Ellos apostaron con nuestro futuro. Nosotros no apostamos, simplemente ganamos”, sintetizó.

El fallo y sus implicancias

La decisión fue tomada por la Corte de Apelaciones de Nueva York, que revocó el fallo de primera instancia que obligaba a la Argentina a pagar más de 16.000 millones de dólares. El tribunal también confirmó la desestimación de los reclamos contra el Estado y contra YPF.

Aun así, el proceso judicial no está completamente cerrado: los demandantes podrían solicitar una revisión ante el pleno del tribunal o intentar llevar el caso a la Corte Suprema de Estados Unidos, aunque ese tipo de instancias no suelen prosperar.

Cambios en la legislación

Sobre el final de su mensaje, Milei anunció que el Gobierno enviará al Congreso un proyecto para modificar la Ley de Expropiaciones, con el objetivo de evitar conflictos similares en el futuro.

“El liberalismo es hacernos cargo de los errores del pasado y de las necesidades del futuro”, concluyó.