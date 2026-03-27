Campaña de vacunación contra la gripe: se agotaron las dosis disponibles

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La Municipalidad de Nueve de Julio informó que, en el marco de la campaña de vacunación antigripal 2026, se han agotado las dosis disponibles tras avanzar con la inmunización de distintos grupos: personal de salud, personas mayores de 65 años, embarazadas, niños pequeños y personas con factores de riesgo. Hasta el momento, se aplicaron 2.000 vacunas a adultos mayores y 260 a integrantes de grupos de riesgo.

Se aguarda la llegada de un nuevo lote de vacunas para la próxima semana, lo que permitirá retomar la vacunación en todos los CAPS urbanos y rurales del distrito. La atención continuará de lunes a viernes, de 8 a 18 horas, y la aplicación se realizará por orden de llegada.