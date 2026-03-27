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Brutal agresión en Mar del Plata: un adolescente fue golpeado por no ceder su banco escolar a un compañero que lo hostigaba

Un alumno de 14 años sufrió heridas graves tras ser atacado por un compañero en la Escuela Secundaria Nº 38; la familia denuncia bullying y falta de intervención de la institución

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Un adolescente de 14 años fue agredido brutalmente por un compañero luego de negarse a cederle un pupitre en el aula de la Escuela Secundaria Nº 38, ubicada en 11 de Septiembre al 4300, en Mar del Plata. Según informó su madre, el atacante lo tomó del cuello y comenzó a propinarle golpes de puño ante la negativa de la víctima de moverse de lugar.

El hecho ocurrió alrededor de las 7:30 de la mañana y fue registrado en video por compañeros del aula, lo que permitió evidenciar la violencia del ataque. La madre del menor afirmó que desde la institución intentaron minimizar lo ocurrido, y denunció que se trata de un caso de bullying, ya que el agresor hostigaba sistemáticamente a su hijo.

Tras la agresión, el adolescente fue trasladado por sus padres a la Clínica del Niño y la Familia, donde recibió las primeras curaciones y quedó internado para su evolución. Los estudios médicos indicaron que sufrió fracturas en la nariz y en la apófisis frontal derecha del maxilar superior.

La familia radicó la denuncia correspondiente en la Comisaría Cuarta y solicitó la intervención del área de minoridad municipal.

Este caso reabre el debate sobre la prevención del bullying y la responsabilidad de las instituciones educativas en garantizar la seguridad y bienestar de los alumnos.

 

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