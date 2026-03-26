Un reacomodamiento en el escalafón salarial a los municipales aprobó el Concejo Deliberante

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En la jornada de este jueves 26 de marzo de 2026, el Concejo Deliberante de 9 de Julio llevó adelante una nueva sesión ordinaria, encabezada por su cuerpo legislativo, con la participación de concejales de distintos bloques y la lectura de múltiples expedientes ingresados.

La sesión duró 3hs 30′ donde en el comienzo y en final se abordaron dos temas nacionales a propuesta del blque Unión por la Patria: uno, la denominada Ley de Glaciares y el otro, un homenaje a las víctimas del Proceso Militar de 1976, a 50 años de aquel Golpe Cívico Militar.

Durante el inicio, se pasó lista de los ediles presentes y se dio ingreso a diversa documentación, entre ellas solicitudes de informes, pedidos de reuniones de vecinos y entidades, e invitaciones a actividades institucionales vinculadas a la memoria, la participación ciudadana y cuestiones sociales.

Uno de los momentos centrales de la sesión fue el tratamiento sobre tablas de dos proyectos impulsados por el bloque Unión por la Patria, relacionados con la defensa ambiental. En este marco, una concejala expresó fuertes críticas a las audiencias públicas convocadas en el Congreso Nacional para debatir la modificación de la Ley de Glaciares (Ley 26.639), calificándolas como “limitadas” y cuestionando la participación ciudadana.

La edil remarcó que dicha normativa, sancionada en 2010, establece la protección de los glaciares como reservas estratégicas de agua dulce, fundamentales para el consumo humano, la producción y el desarrollo del país. Asimismo, advirtió que una eventual modificación podría poner en riesgo estos recursos naturales y respondió a lo que consideró una flexibilización ambiental impulsada a nivel nacional.

El proyecto de resolución que expresa interés institucional en el proceso de audiencias públicas fue aprobado por mayoría.

En la misma línea, el cuerpo deliberativo aprobó por unanimidad la adhesión al Día Mundial del Agua, que se conmemora cada 22 de marzo, destacando la importancia del recurso hídrico como bien esencial y promoviendo políticas públicas para su preservación. La iniciativa también invita a instituciones educativas y organizaciones sociales a generar actividades de concientización.

Por otra parte, se trató sobre tablas un proyecto vinculado al Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en relación al 24 de marzo. Durante su exposición, una concejala recordó el impacto de la última dictadura cívico-militar en la vida cotidiana, haciendo hincapié en la censura, la pérdida de derechos y la desaparición de personas. Además, subrayó la necesidad de mantener viva la memoria colectiva durante todo el año y no solo en fechas conmemorativas.

Se aprobó que en toda documentación oficial se incoirpora la leyeda alusiva a los 50 años del Golpe del ’76.

Informe en proceso.