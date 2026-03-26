“No hay independencia en la Justicia bonaerense”: fuerte crítica tras la destitución del juez Mariano Riva

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En una entrevista profunda en el programa “Despertate” por Cadena Nueve Máxima 89.9 y Visión Plus TV, el secretario general de la Asociación Judicial Bonaerense, Oscar Yenny, trazó un diagnóstico crítico sobre el funcionamiento del Poder Judicial bonaerense, en el contexto de la reciente destitución del juez laboral marplatense Mariano Riva.

La frase que marcó la entrevista fue contundente: “No hay independencia en la Justicia de la provincia de Buenos Aires”. Pero esa definición no surgió en abstracto, sino al calor de un caso que, según explicó, expone tanto la gravedad de la violencia laboral dentro del sistema como las dificultades estructurales para sancionarla.

Un proceso de más de diez años

La destitución de Mariano Riva no fue un hecho inmediato. Por el contrario, es el resultado de un proceso que comenzó hace más de una década.

Según detalló Yenny, las primeras situaciones de hostigamiento se remontan a 2012, cuando se puso en funcionamiento el Tribunal de Trabajo N°4 de Mar del Plata. Desde entonces, se habrían repetido conductas de maltrato, abuso de autoridad y acoso —especialmente hacia mujeres— dentro del ámbito laboral.

“El problema con la violencia es que se naturaliza. Las víctimas tardan años en poder hablar, en entender que lo que están viviendo no es normal y en animarse a denunciar”, explicó.

Recién en 2022 se logró formalizar la denuncia con sustento colectivo, tras un trabajo previo de contención, asesoramiento legal y acompañamiento psicológico por parte del sindicato.

Testimonios que impactaron en el jury

Uno de los puntos más fuertes del proceso fue el debate oral, que se extendió durante tres jornadas y en el que declararon múltiples testigos.

“Fueron testimonios muy conmovedores. Hubo personas que se descompusieron al recordar lo que vivieron”, relató Yenny.

Entre los hechos más graves, se mencionaron situaciones de acoso sexual hacia trabajadoras jóvenes, comentarios denigrantes y cosificación, así como un clima constante de presión y control.

“Una trabajadora dijo que ya no sabía qué ponerse para ir a trabajar para que el juez no le dijera nada. Eso refleja el nivel de violencia psicológica”, ejemplificó.

También se describieron prácticas como llamadas fuera del horario laboral —incluso de noche—, exigencias de disponibilidad permanente y represalias ante la falta de respuesta.

Pericias y pruebas determinantes

El caso no se sostuvo únicamente en testimonios. Intervinieron equipos interdisciplinarios que realizaron pericias psicológicas, psiquiátricas y sociales a las víctimas.

“Todos los informes coincidieron en que había un patrón sistemático de violencia y acoso. Eso fue clave para la decisión final”, indicó el dirigente.

El impacto en las víctimas fue profundo: desde cuadros de estrés hasta abandono de la carrera judicial. Incluso, según se relató, una profesional decidió renunciar y dejar de ejercer la abogacía tras lo vivido.

El rol clave del sindicato

Desde la Asociación Judicial Bonaerense subrayaron que su intervención fue determinante para que el caso avanzara.

“No somos denunciadores seriales. Actuamos cuando hay situaciones graves y con respaldo. Tenemos equipos legales y profesionales que acompañan todo el proceso”, explicó Yenny.

El dirigente remarcó que uno de los mayores desafíos es romper el silencio dentro de estructuras jerárquicas como el Poder Judicial, donde denunciar a un superior puede implicar riesgos laborales y personales.

Un fallo poco frecuente y un mensaje institucional

La destitución de Mariano Riva marca un antecedente significativo. No es habitual que un magistrado llegue hasta esa instancia: en muchos casos, optan por renunciar antes de enfrentar el jury.

“Para remover a un juez tiene que haber pruebas muy contundentes. Y en este caso las hubo”, afirmó Yenny.

El dirigente también destacó el rol del Jurado de Enjuiciamiento y el impacto que generaron las declaraciones durante el proceso.

Más causas y un problema extendido

El caso Riva no sería un hecho aislado. Según confirmó Yenny, existen otros procesos en curso contra funcionarios judiciales en la provincia, incluyendo fiscales y jueces denunciados por situaciones similares.

Esto refuerza la idea de que se trata de un problema estructural más amplio dentro del sistema judicial.

“No hay independencia”: la crítica de fondo

Más allá del caso puntual, el titular de la Asociación Judicial Bonaerense apuntó directamente al corazón del sistema.

“El Poder Judicial no es independiente. El Consejo de la Magistratura está integrado por sectores políticos y corporativos. No hay representación real de la ciudadanía”, sostuvo.

En ese sentido, cuestionó los mecanismos de designación de jueces y planteó la necesidad de abrir un debate profundo sobre reformas.

Entre las propuestas, mencionó la posibilidad de revisar los procesos de selección, incorporar mayor participación social e incluso discutir mecanismos de control periódico sobre el desempeño de los magistrados.

Crisis de funcionamiento y acceso a la justicia

Yenny también abordó otros problemas estructurales, como la sobrecarga de trabajo en juzgados, la falta de recursos y la creciente judicialización de conflictos sociales.

“El Poder Judicial es la última instancia. Cuando todo falla, la gente recurre a la justicia. Pero si la justicia no funciona o llega tarde, el problema se agrava”, explicó.

Además, señaló desigualdades en la distribución de causas y personal, lo que genera situaciones de saturación en algunas dependencias.

Un debate que trasciende el caso

La destitución de Mariano Riva no solo cierra un capítulo de denuncias y sufrimiento para las víctimas, sino que abre interrogantes más amplios sobre el funcionamiento del sistema judicial.

La entrevista en “Despertate” dejó en claro que, para el gremio judicial, el caso debe ser un punto de inflexión.

“Esto pone en crisis al sistema, pero también es una oportunidad para cambiarlo”, concluyó Yenny.

El desafío, ahora, será transformar ese diagnóstico en reformas concretas que garanticen no solo sanciones cuando corresponda, sino también un Poder Judicial más transparente, eficiente y verdaderamente independiente.