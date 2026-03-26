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Neblinas matinales y aumento de la inestabilidad: así estará el clima en la Provincia de Buenos Aires

Tras un inicio con nieblas en el sudeste bonaerense, se espera un progresivo desmejoramiento del tiempo hacia el fin de semana, con lluvias y tormentas que podrían dejar acumulados significativos

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La jornada de hoy comenzó con la presencia de nieblas y neblinas en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, un fenómeno típico de las primeras horas de la mañana que redujo la visibilidad en varios sectores. Sin embargo, estas condiciones tenderán a disiparse con el correr de las horas, dando lugar a un día estable y sin fenómenos meteorológicos relevantes en el resto del territorio bonaerense.

El panorama comenzará a cambiar a partir del viernes, cuando se prevé la aparición de lluvias y tormentas aisladas en la franja norte de la provincia. Estas condiciones se intensificarían especialmente hacia la noche, marcando el inicio de un período de mayor inestabilidad.

Para el sábado, el pronóstico indica una mayor probabilidad de precipitaciones y tormentas, con foco en las regiones centro y norte de la provincia. Se espera que los fenómenos puedan presentarse de forma intermitente, aunque con potencial de mayor intensidad en algunos sectores.

El domingo continuará la inestabilidad, con lluvias y tormentas que afectarán a gran parte del territorio bonaerense, al menos durante la primera mitad del día. Según las previsiones, estas condiciones podrían generar acumulados de precipitación significativos, especialmente en las zonas centro y este de la provincia.

De esta manera, tras un breve período de estabilidad, el fin de semana estará marcado por un escenario climático más inestable, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada ante posibles actualizaciones del pronóstico.

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