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María José Gentile viaja a La Plata y se suma al reclamo de intendentes ante Kicillof por la crisis de fondos

La intendenta de Nueve de Julio participará este jueves de la cumbre convocada por el gobernador, donde los jefes comunales llevarán una lista de demandas por el impacto del ajuste nacional en sus distritos

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