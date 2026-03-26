María José Gentile viaja a La Plata y se suma al reclamo de intendentes ante Kicillof por la crisis de fondos

La intendenta de Nueve de Julio, María José Gentile, viajará este jueves a La Plata para participar del encuentro convocado por el gobernador Axel Kicillof, que reunirá a los 135 jefes comunales bonaerenses en una cumbre marcada por los reclamos económicos y la preocupación por la situación financiera de los municipios.

La reunión se desarrollará desde las 15.30 en el Salón Dorado de la Gobernación y tendrá como eje central el impacto del plan económico impulsado por el presidente Javier Milei. Bajo la consigna de analizar las “consecuencias económicas en el sistema productivo y en los municipios”, los intendentes llegarán con una lista de reclamos vinculados principalmente a la caída de recursos y la paralización de obras públicas.

Según se anticipó, el objetivo del encuentro será trazar un diagnóstico de las cuentas provinciales en un contexto de fuerte tensión con el Gobierno nacional. La administración bonaerense reclama a Nación una deuda millonaria por fondos coparticipables y programas de infraestructura que fueron interrumpidos como parte del ajuste del gasto público.

Durante la jornada, el equipo económico provincial, encabezado por el ministro Pablo López y el ministro Augusto Costa, expondrá sobre el deterioro de la actividad económica, la caída del empleo y el impacto directo en los distritos.

En ese contexto, Gentile y el resto de los intendentes buscarán plantear sus propias problemáticas locales. Entre los principales puntos figuran deudas vinculadas al IOMA y al IPS, la baja en la coparticipación y la disminución de la recaudación municipal.

A esto se suma un fenómeno que preocupa a las administraciones locales: el aumento de la morosidad en el pago de tasas. En varios municipios ya se registra una caída significativa en la cobrabilidad, producto del deterioro del poder adquisitivo de los vecinos.

Además, los jefes comunales insistirán en la necesidad de reactivar obras públicas paralizadas, muchas de ellas financiadas originalmente por el Estado nacional, cuya interrupción afecta tanto la infraestructura como la generación de empleo en cada distrito.

La cumbre en La Plata se perfila así como un espacio de catarsis colectiva, donde oficialismo y oposición confluirán en un reclamo común frente a la crítica situación financiera que atraviesan los municipios bonaerenses.