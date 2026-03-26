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La municipalidad de Lincoln ofrece apoyo escolar en bibliotecas barriales

Para más información, los estudiantes pueden acercarse a las bibliotecas barriales y consultar con los responsables.

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La Municipalidad de Lincoln, a través de la Secretaría de Cultura y Educación, ha lanzado una propuesta de apoyo escolar para estudiantes de Nivel Secundario en las bibliotecas barriales de la ciudad cabecera. Las clases de apoyo abarcan las materias de Historia, Lengua, Biología e Inglés, y están dirigidas a estudiantes que necesitan preparar una mesa de examen o requieren apoyo adicional en alguna de estas materias. Los interesados pueden acercarse a las bibliotecas barriales, donde se ofrecen horarios variados para adaptarse a las necesidades de los estudiantes. Las sedes y horarios son los siguientes:

– Biblioteca San José: martes (Historia), miércoles (Lengua), jueves (Inglés) y viernes (Biología)
– Biblioteca Plaza España: martes (Biología), miércoles (Inglés), jueves (Lengua) y viernes (Historia)
– Biblioteca “Soldado Heredia” (La Rural): lunes (Inglés), miércoles (Historia), jueves (Biología) y viernes (Lengua)
– Biblioteca Barrio Norte: lunes (Biología), martes (Lengua), jueves (Historia) y viernes (Inglés)
– Biblioteca (enlace no disponible) lunes (Historia y Lengua), martes (Inglés), miércoles (Biología)
– Biblioteca Sagrado Corazón: lunes (Inglés), martes (Historia y Lengua), viernes (Biología)
– Biblioteca Popular Municipal “Domingo F. Sarmiento”: lunes (Inglés)

 

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