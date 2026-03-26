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Kicillof reforzó el respaldo a los municipios y anunció medidas en medio de la disputa con Nación

En el Salón Dorado, con la presencia de la intendenta María José Gentile, el gobernador reafirmó el compromiso de la Provincia con los distritos y cuestionó el impacto de las políticas nacionales.

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El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este jueves un acto junto a intendentes e intendentas bonaerenses en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno, donde renovó sus reclamos ante los incumplimientos del Gobierno nacional y anunció una serie de medidas destinadas a fortalecer las finanzas municipales.

Acompañado por la vicegobernadora Verónica Magario y los ministros Pablo López y Carlos Bianco, el mandatario provincial advirtió sobre la crítica situación económica que atraviesan tanto la Provincia como los municipios.

“Las finanzas municipales y provinciales están atravesando una crisis originada por lo que el Estado nacional ha dejado de hacer, lo que nos ha quitado y la caída de la recaudación como consecuencia de sus políticas de ajuste”, afirmó Kicillof. En ese sentido, sostuvo que “con menos recursos hay que dar respuestas a necesidades que crecen a medida que el Gobierno nacional deserta de sus funciones”.

El Gobernador agradeció el esfuerzo de los intendentes de todos los espacios políticos y remarcó: “Sabemos lo que estamos enfrentando y estamos convencidos de que hay que seguir por este camino: los municipios y la Provincia no les vamos a dar la espalda a los bonaerenses que sufren necesidades”.

Tres anuncios clave

Durante el acto, Kicillof presentó tres medidas centrales. En primer lugar, convocó a los municipios a adherir a una normativa para coparticipar los fondos que la Provincia recupere a partir de las demandas iniciadas contra el Estado nacional ante la Corte Suprema, excluyendo los recursos correspondientes al FONID, destinados a trabajadores de la educación.

En segundo término, confirmó que la Provincia abonará en tiempo y forma las cuotas del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal. La primera de ellas será pagada el próximo 30 de abril.

Por último, anunció que el 21 de abril se llevará a cabo una nueva audiencia en la Corte Suprema por el reclamo vinculado a la Caja de Jubilaciones, e instó a los municipios a acompañar el planteo en defensa de los jubilados bonaerenses.

Críticas al modelo económico

El ministro de Economía, Pablo López, detalló que la deuda del Gobierno nacional con la provincia asciende a $15 billones y que, sumada a la caída de la recaudación, alcanza los $22 billones en los últimos dos años. “Esta cifra equivale al 50% del presupuesto anual bonaerense”, subrayó.

En el cierre, Kicillof apuntó directamente contra el rumbo económico del Ejecutivo nacional, encabezado por el presidente Javier Milei: “Debemos ser claros: la culpa no es de las familias ni de los empresarios, sino de las políticas económicas que se están aplicando”.

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