Kicillof reforzó el respaldo a los municipios y anunció medidas en medio de la disputa con Nación

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este jueves un acto junto a intendentes e intendentas bonaerenses en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno, donde renovó sus reclamos ante los incumplimientos del Gobierno nacional y anunció una serie de medidas destinadas a fortalecer las finanzas municipales.

Acompañado por la vicegobernadora Verónica Magario y los ministros Pablo López y Carlos Bianco, el mandatario provincial advirtió sobre la crítica situación económica que atraviesan tanto la Provincia como los municipios.

“Las finanzas municipales y provinciales están atravesando una crisis originada por lo que el Estado nacional ha dejado de hacer, lo que nos ha quitado y la caída de la recaudación como consecuencia de sus políticas de ajuste”, afirmó Kicillof. En ese sentido, sostuvo que “con menos recursos hay que dar respuestas a necesidades que crecen a medida que el Gobierno nacional deserta de sus funciones”.

El Gobernador agradeció el esfuerzo de los intendentes de todos los espacios políticos y remarcó: “Sabemos lo que estamos enfrentando y estamos convencidos de que hay que seguir por este camino: los municipios y la Provincia no les vamos a dar la espalda a los bonaerenses que sufren necesidades”.

Tres anuncios clave

Durante el acto, Kicillof presentó tres medidas centrales. En primer lugar, convocó a los municipios a adherir a una normativa para coparticipar los fondos que la Provincia recupere a partir de las demandas iniciadas contra el Estado nacional ante la Corte Suprema, excluyendo los recursos correspondientes al FONID, destinados a trabajadores de la educación.

En segundo término, confirmó que la Provincia abonará en tiempo y forma las cuotas del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal. La primera de ellas será pagada el próximo 30 de abril.

Por último, anunció que el 21 de abril se llevará a cabo una nueva audiencia en la Corte Suprema por el reclamo vinculado a la Caja de Jubilaciones, e instó a los municipios a acompañar el planteo en defensa de los jubilados bonaerenses.

Críticas al modelo económico

El ministro de Economía, Pablo López, detalló que la deuda del Gobierno nacional con la provincia asciende a $15 billones y que, sumada a la caída de la recaudación, alcanza los $22 billones en los últimos dos años. “Esta cifra equivale al 50% del presupuesto anual bonaerense”, subrayó.

En el cierre, Kicillof apuntó directamente contra el rumbo económico del Ejecutivo nacional, encabezado por el presidente Javier Milei: “Debemos ser claros: la culpa no es de las familias ni de los empresarios, sino de las políticas económicas que se están aplicando”.