Kicillof reforzó el respaldo a los municipios y anunció medidas en medio de la disputa con Nación

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este jueves un acto junto a intendentes e intendentas bonaerenses en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno, donde renovó sus reclamos ante los incumplimientos del Gobierno nacional y anunció una serie de medidas destinadas a fortalecer las finanzas municipales.
Acompañado por la vicegobernadora Verónica Magario y los ministros Pablo López y Carlos Bianco, el mandatario provincial advirtió sobre la crítica situación económica que atraviesan tanto la Provincia como los municipios.
“Las finanzas municipales y provinciales están atravesando una crisis originada por lo que el Estado nacional ha dejado de hacer, lo que nos ha quitado y la caída de la recaudación como consecuencia de sus políticas de ajuste”, afirmó Kicillof. En ese sentido, sostuvo que “con menos recursos hay que dar respuestas a necesidades que crecen a medida que el Gobierno nacional deserta de sus funciones”.
El Gobernador agradeció el esfuerzo de los intendentes de todos los espacios políticos y remarcó: “Sabemos lo que estamos enfrentando y estamos convencidos de que hay que seguir por este camino: los municipios y la Provincia no les vamos a dar la espalda a los bonaerenses que sufren necesidades”.
Tres anuncios clave
Durante el acto, Kicillof presentó tres medidas centrales. En primer lugar, convocó a los municipios a adherir a una normativa para coparticipar los fondos que la Provincia recupere a partir de las demandas iniciadas contra el Estado nacional ante la Corte Suprema, excluyendo los recursos correspondientes al FONID, destinados a trabajadores de la educación.
En segundo término, confirmó que la Provincia abonará en tiempo y forma las cuotas del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal. La primera de ellas será pagada el próximo 30 de abril.
Por último, anunció que el 21 de abril se llevará a cabo una nueva audiencia en la Corte Suprema por el reclamo vinculado a la Caja de Jubilaciones, e instó a los municipios a acompañar el planteo en defensa de los jubilados bonaerenses.
Críticas al modelo económico
El ministro de Economía, Pablo López, detalló que la deuda del Gobierno nacional con la provincia asciende a $15 billones y que, sumada a la caída de la recaudación, alcanza los $22 billones en los últimos dos años. “Esta cifra equivale al 50% del presupuesto anual bonaerense”, subrayó.
En el cierre, Kicillof apuntó directamente contra el rumbo económico del Ejecutivo nacional, encabezado por el presidente Javier Milei: “Debemos ser claros: la culpa no es de las familias ni de los empresarios, sino de las políticas económicas que se están aplicando”.
Participaron del encuentro los siguientes jefes comunales, encabezados por la intendenta de Nueve de Julio, María José Gentile, Javier Andrés (Adolfo Alsina); Jorge Gaute (Alberti); Juan José Fabiani (Almirante Brown); Nelson Sombra (Azul); Julio César Marini (Benito Juárez); Carlos Balor (Berazategui); Fabián Cagliardi (Berisso); Eduardo Bucca (Bolívar); Sergio Barenghi (Bragado); Daniel Stadnik (Carlos Casares); María Celia Gianini (Carlos Tejedor); Iván Villagrán (Carmen de Areco); Sebastián Echarren (Castelli, interino); Javier Gastón (Chascomús); Rodrigo Aristimuño (Coronel Rosales); Ricardo Moccero (Coronel Suárez); María Alejandra Serra (Daireaux); Juan Pablo García (Dolores); Mario Secco (Ensenada); Ariel Sujarchuk (Escobar); Valeria Bellizzi (Esteban Echeverría, interina); Luis Martín (Exaltación de la Cruz); Andrés Watson (Florencio Varela); Nahuel Mittelbach (Florentino Ameghino); Sebastián Ianantuony (General Alvarado); Carlos Rocha (General Guido); Martín Randazzo (General La Madrid); Juan Manuel Cerezo (General Las Heras); Juan Manuel Álvarez (General Paz); Mauro García (General Rodríguez); Gilberto Alegre (General Villegas); José Augusto Nobre Ferreira (Guaminí); Luis Ignacio Pugnaloni (Hipólito Yrigoyen); Pablo Descalzo (Ituzaingó); Juan de Jesús (La Costa); Julio Alak (La Plata); Julián Álvarez (Lanús); Alfredo Fisher (Laprida); Fabián Blanstein (Las Flores, interino); Carlos Ferraris (Leandro N. Alem); Myriam Mongay (Lezama); Leonardo Boto (Luján); Lisandro Hourcade (Magdalena); Walter Wischnivetzky (Mar Chiquita); Ricardo Curutchet (Marcos Paz); Juan Ignacio Ustarroz (Mercedes); Hernán Arranz (Monte Hermoso); Facundo Diz (Navarro); Maximiliano Wesner (Olavarría); Gustavo Walker (Pila); Maximiliano Suescun (Rauch); Román Bouvier (Rojas); José Luis Salomón (Saladillo); Ariel Succurro (Salliqueló); Ricardo Alessandro (Salto); Miguel Ángel Gesualdi (San Andrés de Giles); Juan Luis Mancini (Suipacha); Gustavo Cocconi (Tapalqué); Estefanía Bordoni (Tornquist, interina); Pablo Garate (Tres Arroyos); y Gustavo Barrera (Villa Gesell).
Durante el acto, Kicillof remarcó la compleja situación económica que atraviesan la Provincia y los municipios, y aseguró que se continuará trabajando de manera conjunta para sostener la inversión y dar respuesta a las demandas sociales.