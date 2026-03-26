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Jornadas de limpieza y concientización ambiental avanzan en el barrio El Mercantil

La Municipalidad de Nueve de Julio continúa con el programa “Yo Amo Mi Barrio”, realizando operativos de limpieza, recuperación de veredas y caminos, poda en altura y educación ambiental. La iniciativa busca fortalecer el cuidado del entorno y la participación vecinal.

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La Municipalidad de Nueve de Julio dio continuidad hoy a las jornadas de limpieza y concientización ambiental en el barrio El Mercantil, que se desarrollan desde ayer y se extenderán hasta mañana viernes. La propuesta, enmarcada en el programa “Yo Amo Mi Barrio”, tiene como objetivo promover el cuidado del ambiente mediante diversas acciones de mejora y concientización.

Durante esta segunda jornada, se instaló un punto limpio en la intersección de Frondizi y Pueyrredón, donde los vecinos pueden acercar residuos reciclables, informarse sobre la correcta separación de residuos y realizar consultas sobre los servicios de recolección. Además, inspectores municipales recorrieron el barrio entregando folletería educativa puerta a puerta.

En paralelo, una motoniveladora municipal llevó adelante la apertura de un pasaje y realizó tareas de mantenimiento, nivelado y perfilado de calles, contribuyendo a la mejora de la infraestructura del barrio.

La Municipalidad invita a todos los vecinos a sumarse a las acciones y continuar fortaleciendo el compromiso con el cuidado del medio ambiente, reafirmando la importancia de la participación comunitaria en el mantenimiento y embellecimiento de sus barrios.

 

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