Fuerte postura de excombatientes de Malvinas contra el reconocimiento a soldados continentales

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La Confederación de Combatientes de Malvinas de la República Argentina difundió un duro comunicado en el que fijó una postura contundente frente a los reclamos de reconocimiento como Veteranos de Guerra por parte de los denominados soldados continentales.

En el documento, la entidad sostuvo que la distinción establecida por la legislación vigente es “clara” y no admite interpretaciones ambiguas.

“La ley argentina, no la pasión, no la conveniencia, no la presión define quién es Veterano de Guerra de Malvinas”, señalaron, al tiempo que recordaron que tanto la normativa como la Corte Suprema de Justicia han determinado que esa condición corresponde exclusivamente a quienes actuaron en el Teatro de Operaciones Malvinas (TOM) y el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS).

En relación con los soldados continentales, la Confederación reconoció su rol durante el conflicto bélico de 1982, destacando que “cumplieron funciones de apoyo, vigilancia y logística en el territorio continental argentino”. Sin embargo, remarcaron que esas tareas “no constituyeron participación directa en la zona de fuego” ni implicaron enfrentar “el riesgo inmediato de muerte derivado de hostilidades directas”. En ese sentido, enfatizaron que “no se trata de jerarquizar personas, sino de nombrar con precisión hechos irrebatibles”.

El comunicado también incluyó fuertes críticas a recientes fallos judiciales que amplían el reconocimiento de la condición de veterano. Según la Confederación, estas resoluciones otorgan ese título “a personas que jamás estuvieron en el teatro de operaciones”, lo que, a su entender, desvirtúa el espíritu de la ley.

Además, la entidad advirtió sobre lo que definió como una “mercantilización de este reclamo”, denunciando la existencia de actores que promueven demandas con fines económicos. “Se ofrecen reconocimientos automáticos y beneficios inmediatos a quienes jamás combatieron”, alertaron.

Finalmente, sostuvieron que equiparar situaciones diferentes implica “disfrazar como igualdad lo que, por su propia naturaleza, no es equiparable” y consideraron que convertir estos reclamos en un negocio jurídico constituye “una degradación que la República no puede tolerar”.

En paralelo, desde distintos sectores vinculados al debate se expresó el deseo de que, en el futuro, pueda conformarse una mesa de diálogo con representantes de ambas posiciones.

El objetivo sería alcanzar un consenso definitivo sobre las condiciones de reconocimiento y las denominaciones correspondientes, garantizando así un marco que otorgue a cada actor un reconocimiento honorífico acorde a su desempeño durante el conflicto, sin distorsionar los hechos ni asignar títulos que no se correspondan con la realidad comprobada.