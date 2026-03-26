Daniel Stadnil: “La caída de la actividad económica está afectando directamente a los municipios”

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Daniel Stadnik, intendente de Carlos Casares, anticipó en diálogo con el programa radial Despertate que los jefes comunales escucharán al gobernador pero también expondrán el fuerte impacto de la caída de la coparticipación y la quita de fondos nacionales en las finanzas locales.

En la antesala de una reunión, esta tarde de jueves, con el gobernador Axel Kicillof, los intendentes de los 135 municipios bonaerenses comenzaron a trasladarse hacia la ciudad de La Plata para analizar la compleja situación económica que atraviesa la provincia y su impacto en las administraciones locales.

En ese marco, el intendente de Carlos Casares, Daniel Stadnik, brindó detalles en una entrevista con el programa Despertate, que se emite por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV, minutos antes de emprender viaje.

“Vamos a escuchar al gobernador, pero también ya conocemos la problemática”, señaló el jefe comunal, al tiempo que remarcó la fuerte dependencia de los municipios del interior respecto de la coparticipación provincial. Según explicó, la caída de la actividad económica repercute directamente en la recaudación de impuestos como IVA y Ganancias, lo que reduce los fondos que llegan a las comunas.

Stadnik advirtió que la situación se agravó por la eliminación de transferencias nacionales: “Había fondos que llegaban directamente a los municipios, sobre todo en salud y desarrollo social, que hoy ya no están más. Todo eso genera un panorama muy difícil”.

Obras paralizadas y soluciones locales

El intendente ejemplificó el impacto concreto de la crisis con la paralización de obras financiadas por Nación. En ese contexto, explicó que en Carlos Casares debieron reconvertir proyectos habitacionales inconclusos mediante un programa municipal de “esfuerzo propio”.

“Entregamos los terrenos con servicios y las plateas ya hechas para que los vecinos terminen sus viviendas. Incluso ya hay familias viviendo”, detalló.

Ajuste y servicios en riesgo

Ante la caída de ingresos, Stadnik indicó que los municipios se ven obligados a reducir gastos mientras intentan sostener una amplia red de servicios: desde mantenimiento urbano hasta asistencia social, educación, deporte y programas para personas con discapacidad.

“No somos una empresa que puede producir más para recaudar más. Dependemos de tasas y de la coparticipación. Y las tasas no se pueden aumentar mucho más porque la gente no puede pagarlas”, explicó.

Además, reveló dificultades en la recaudación: “El año pasado cobré apenas el 54% de la tasa rural”.

Expectativas por la reunión

Respecto al encuentro con Kicillof, el intendente consideró que el gobernador expondrá “crudamente” la situación provincial, marcada por dos factores principales: el endeudamiento en dólares tomado durante la gestión de María Eugenia Vidal y la reducción de recursos provenientes del gobierno nacional.

En ese sentido, sostuvo que la provincia mantiene una deuda significativa con la Nación por fondos no transferidos y recordó que el reclamo ya fue llevado a la Corte Suprema.

Debate político y proyección nacional

Consultado sobre el escenario político, Stadnik respaldó la proyección de Kicillof dentro del peronismo de cara a 2027, aunque se mostró abierto a la competencia interna.

“Hay muchos compañeros capacitados. El gobernador está presentando una opción dentro del peronismo, pero no quita que haya otros candidatos. Seguramente se definirá en unas elecciones internas”, afirmó.

Finalmente, vinculó la crisis económica con la caída de la imagen del presidente Javier Milei y aseguró que la baja en la actividad económica “es una señal clara” del momento que atraviesa el país.

La reunión en La Plata será clave para definir estrategias conjuntas en un contexto donde, según los intendentes, la falta de recursos condiciona cada vez más la gestión diaria en los municipios bonaerenses.