Daniel Camagna: “El mito habla al corazón, el dogma a la razón, pero la fe es encuentro con una Persona”

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

El padre Daniel Camagna profundizó en “Modo Trascendencia”, el ciclo que se emite cada jueves a las 9:30 por Despertate, Cadena Nueve, Visión Plus TV y Máxima 89.9, abordó el sentido de la fe y su vínculo con el mito, el dogma y la realidad, un tema que generó gran repercusión en la audiencia.

Durante el programa, el sacerdote explicó que términos como “mito” y “dogma” suelen utilizarse en la vida cotidiana con sentidos despectivos o fuera de contexto. “Muchas veces, cuando se habla de mito, se lo asocia a un cuento o una invención, y cuando se habla de dogma, se piensa en algo rígido o fanático. Pero en el ámbito religioso, ambos conceptos tienen un valor positivo”, aclaró.

En ese sentido, describió al mito como una forma simbólica de transmitir verdades profundas que atraviesan generaciones y culturas. A modo de ejemplo, mencionó relatos antiguos que abordan grandes interrogantes humanos como la vida, la muerte, el sufrimiento y el sentido de la existencia. “El mito comunica mensajes esenciales que siguen vigentes a lo largo del tiempo”, señaló.

Por otro lado, explicó que el dogma apunta a la razón y a la comprensión conceptual de la fe. “Es la expresión de una verdad más grande. No es un simple concepto, sino el modo en que se formula una realidad que trasciende”, sostuvo.

Sin embargo, el eje central de la reflexión giró en torno a la idea de que la fe cristiana no se agota ni en mitos ni en dogmas. “Detrás de todo eso hay una realidad viva: una persona. La fe cristiana es el encuentro con alguien, no con una idea”, afirmó, al tiempo que remarcó que el núcleo del mensaje es el amor.

En ese punto, se abordó también la dificultad de vivir ese mensaje en la actualidad. A más de dos mil años de la enseñanza de Jesús, el sacerdote planteó que la humanidad aún enfrenta desafíos como la falta de tolerancia, las divisiones y los conflictos. “El amor sigue siendo una tarea pendiente”, expresó.

Además, destacó que la fe no se transmite por imposición ni por conquista, sino por testimonio. “Es contagio, es cercanía, es ejemplo. Se trata de vivir lo que se cree”, afirmó, retomando una idea que generó identificación entre los oyentes.

En este contexto, la cercanía de la Semana Santa la fe ocupó un lugar central en la reflexión. El padre Camagna destacó que se trata de un tiempo fuerte para la expresión de la religiosidad, donde muchas personas se acercan nuevamente a la fe o la viven con mayor intensidad. No obstante, invitó a ir más allá de las prácticas externas y preguntarse por el sentido profundo de lo que se celebra.

“La Semana Santa no es solo un recuerdo histórico, sino una oportunidad para revisar la propia vida y el compromiso con el mensaje de Jesús”, expresó. En esa línea, subrayó que el amor, como eje central del cristianismo, sigue siendo una meta a construir día a día, tanto en lo personal como en lo social.

Finalmente, el espacio dejó abierta la continuidad del tema para el próximo encuentro, con la intención de seguir profundizando en cómo la fe puede convertirse en una experiencia viva y transformadora en el mundo actual.

“Modo Trascendencia” se emite todos los jueves a las 9:30 y se va consolidando como un espacio de reflexión que invita a pensar la espiritualidad en diálogo con la vida cotidiana.