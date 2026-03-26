Cursos de pizzero y rotisero buscan capacitar en gastronomía

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La Secretaría de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Nueve de Julio dio inicio al curso de maestro pizzero y maestro rotisero, orientado a brindar herramientas concretas en los rubros de panadería, pastelería y elaboración de pizzas.

Las clases se dictan los martes y jueves en el SUM del CIC, a ciclo cerrado, en articulación con el Centro de Formación Profesional N° 402. Los participantes aprenden técnicas prácticas con enfoque profesional, preparándose para desempeñarse en establecimientos gastronómicos o desarrollar su propio emprendimiento.

El programa busca fomentar el aprendizaje de oficios estratégicos dentro del sector gastronómico y generar nuevas oportunidades de empleo, respaldadas por certificación oficial.

Desde la Secretaría de Desarrollo Comunitario destacaron que este tipo de iniciativas fortalecen habilidades laborales y promueven el crecimiento personal y comunitario de los vecinos.