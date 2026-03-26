Alerta por las muertes en la Ruta 5 y renovado reclamo por la autovía

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

La situación de la Ruta Nacional 5 volvió a encender las alarmas tras una seguidilla de accidentes fatales registrados en los últimos meses. Desde la Fundación Estrellas Amarillas advirtieron sobre la gravedad del escenario y reclamaron avanzar con “soluciones concretas” para reducir la siniestralidad en uno de los corredores viales más importantes del país.

El caso más reciente ocurrió el domingo 22 de marzo en cercanías de Chivilcoy, donde un médico de 36 años perdió la vida al chocar de frente contra un camión, a pocos metros del Acceso Néstor Kirchner. El hecho volvió a poner en evidencia los riesgos que presenta la traza actual de la ruta.

Según un informe presentado por la presidenta de la organización, Silvia González, el 92% de los siniestros fatales en la Ruta 5 corresponden a choques frontales, uno de los tipos de colisión más letales. Los datos refuerzan el reclamo histórico por la transformación de la vía en una autovía con carriles divididos.

En una carta elevada al secretario de Transporte de la Nación, Fernando Herrmann, la Fundación insistió en la necesidad de avanzar con la obra. En el documento señalan que la Ruta 5 constituye un eje clave para el transporte de producción, insumos y alimentos entre la Ciudad de Buenos Aires y Santa Rosa, además de ser una vía estratégica que conecta polos de desarrollo como Vaca Muerta y circuitos turísticos de la cordillera.

Sin embargo, advierten que su infraestructura actual ha quedado obsoleta frente a un tránsito diario que incluye unos 1.200 vehículos de gran porte. “Esta situación ha convertido a la ruta en una trampa mortal”, sostienen. En ese sentido, remarcan que entre 2024 y 2026 el 60% de las muertes se produjeron en choques frontales, muchos de los cuales podrían evitarse con una calzada dividida.

El relevamiento también identifica otros factores determinantes en los siniestros. Entre ellos, el exceso de velocidad aparece como uno de los principales, con registros de vehículos circulando muy por encima de los límites permitidos. Además, el informe desmitifica la idea de que los accidentes ocurren mayormente de noche: el 41% se registra durante la mañana y el 33% por la tarde.

Ante la falta de avances en obras estructurales, la Fundación propuso una serie de medidas inmediatas para reducir riesgos. Entre ellas, la instalación de radares, el refuerzo de controles y la construcción de rotondas en puntos críticos.

Asimismo, plantearon alternativas de financiamiento para concretar la autovía, como un modelo mixto que involucre a sectores productivos beneficiados —agroindustria, logística y energía—, la implementación de incentivos fiscales para empresas que participen en la obra y la asignación de un porcentaje del impuesto a los combustibles líquidos, en el marco de la Ley 23.966.

“Las rutas no son un gasto, son una inversión en competitividad y vida”, concluyeron desde la organización, al reiterar el pedido de acciones urgentes para evitar nuevas tragedias.