Acuerdo mercantil: aumento del 5% y suma fija para empleados de comercio

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA) y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) firmaron un nuevo acuerdo paritario correspondiente a la actividad mercantil.

El entendimiento establece un incremento salarial del 5% sobre las escalas de las remuneraciones básicas del Convenio Colectivo de Trabajo N° 130/75. Para su cálculo se tomarán como base los valores vigentes a marzo de 2026, incluyendo las sumas no remunerativas existentes a esa fecha.

El aumento se aplicará de manera no acumulativa y en tres tramos: un 2% a partir de abril de 2026, un 1,5% desde mayo y el 1,5% restante desde junio del mismo año.

Además, las partes acordaron el pago de una suma fija no remunerativa de $20.000, que se sumará a los montos no remunerativos ya vigentes y mantendrá ese carácter.

En paralelo, con el objetivo de garantizar el normal funcionamiento del sistema solidario de salud, especialmente de la Obra Social de los Empleados de Comercio y Actividades Civiles (OSECAC), se estableció una contribución adicional y solidaria a cargo de los empleadores comprendidos en el convenio.

El acuerdo tendrá vigencia a partir del 1° de abril de 2026. No obstante, se aclaró que los incrementos no serán vinculantes para las negociaciones salariales que puedan realizarse en la ciudad de Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego, aunque los valores fijados constituirán el piso mínimo convencional una vez homologados.