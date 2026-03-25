Veteranos del TOAS explicarán en el Congreso su compromiso en Malvinas

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El reclamo de los excombatientes que integraron el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS) por el reconocimiento oficial de su labor durante la Guerra de Malvinas volvió a tomar impulso en el ámbito parlamentario. La iniciativa busca revisar los criterios actuales de la legislación, que prioriza la presencia directa en las islas para otorgar beneficios a los veteranos.

Alejandro Martínez, excombatiente del TOAS, se convirtió en una de las voces más visibles de este reclamo. A través de su participación en programas como Despertate por Cadena Nueve, Visión Plus TV y en la radio Máxima 89.9, Martínez ha explicado las razones detrás de la demanda y visibilizado la situación de quienes prestaron servicio en el continente durante el conflicto.

“Estamos hablando de veteranos que cumplieron funciones esenciales durante la guerra, aunque no hayan estado en las islas. No buscamos privilegios, sino igualdad de trato y reconocimiento”, afirmó Martínez en una de sus intervenciones televisivas.

El reclamo cuenta con el respaldo de distintas organizaciones de excombatientes, que sostienen que la exclusión de los integrantes del TOAS genera una deuda histórica, no solo en términos económicos, sino también simbólicos. “Se trata de memoria, de justicia y de dignidad para quienes respondimos al llamado del país”, añadió Martínez durante su aparición radial.

Dentro del Congreso, el tema genera posiciones encontradas. Algunos legisladores consideran imprescindible revisar los criterios para garantizar que todos los veteranos sean reconocidos, mientras otros advierten sobre la complejidad de ampliar el alcance de la legislación vigente.

Mientras se espera el tratamiento formal de la iniciativa, la presencia de Martínez en medios nacionales ayuda a mantener el tema en la agenda pública y a sumar visibilidad a un reclamo que, según él, “durante décadas pasó desapercibido para gran parte de la sociedad”.