Augusto Ippoliti y Carolina Navarro impulsan un justicialismo de renovación y lo presentan en la UOM

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Desde el 15 de marzo, Augusto Ippoliti y Carolina Navarro asumieron como presidente y vicepresidenta del Partido Justicialista de Nueve de Julio, iniciando una etapa marcada por la renovación generacional y la apertura interna.

En diálogo en ‘Despertate’ or Cadena Nueve, Maxima 89.9 y Visión Plus TV, Carolina Navarro destacó la importancia del trabajo en el territorio y la cercanía con los vecinos. “Estoy muy contenta de formar parte de este nuevo consejo del PJ. Más allá de la responsabilidad que implica este cargo, me llena de satisfacción poder acompañar a Augusto, a quien le tengo un profundo aprecio por su trayectoria en ANSES y por la impronta que le dio al trabajo territorial en nuestro distrito. Siempre ha respondido a los vecinos, y eso es ampliamente reconocido a nivel local”, afirmó.

La vicepresidenta resaltó que su gestión buscará fortalecer la unidad dentro del peronismo local, promoviendo un partido activo y participativo. “Venimos de distintas experiencias dentro del peronismo, pero siempre con un enfoque de cercanía con la gente. Durante la pandemia y la postpandemia recorrimos el distrito, atendiendo necesidades y promoviendo soluciones concretas. Nuestra intención ahora es abrir el partido, trabajar en conjunto con todos los espacios internos y consolidar un PJ que esté presente en el territorio”, señaló.

Por su parte, Augusto Ippoliti subrayó que las diferencias internas no deben impedir el trabajo conjunto y la búsqueda de consensos. “Nuestra expectativa con esta nueva conducción es encarar una etapa de unidad, diálogo y consenso dentro del partido. Las diferencias internas son naturales, pero cuando uno mira el contexto nacional y local, se da cuenta de que son menores comparadas con los desafíos que enfrentamos como sociedad. El egoísmo o el protagonismo individual no deben entorpecer nuestro objetivo: trabajar por los vecinos”, expresó.

Ippoliti recordó también su experiencia en distintos organismos nacionales y provinciales, destacando la importancia de la colaboración más allá de pertenecer a diferentes corrientes internas. “Durante nuestra gestión en distintos organismos pudimos colaborar independientemente de nuestras afiliaciones. Esto demuestra que se puede trabajar en conjunto con un objetivo común: acercar los organismos a la gente y responder a las necesidades de cada vecino”, explicó.

Ambos dirigentes coinciden en que la oposición del PJ no consiste en rechazar todo, sino en mantener una postura clara que refleje los valores y la identidad del partido. “La oposición no se trata de oponerse a todo sin sentido, sino de marcar una postura clara y coherente con nuestros principios, actuando en beneficio de los vecinos y con un enfoque territorial concreto”, agregó Carolina Navarro.

La nueva conducción local invita a los afiliados, militantes y vecinos a la presentación oficial del nuevo Consejo del PJ, que se realizará el domingo 29 de marzo a las 19 horas en el salón de usos múltiples de la Unión Obrera Metalúrgica, ubicado en Belgrano 220. “Será un espacio de encuentro, diálogo y fortalecimiento de nuestra comunidad peronista”, concluyeron.

Con esta renovación, el PJ de Nueve de Julio busca consolidar un proyecto local con impronta juvenil, activo en el territorio y alineado con los objetivos provinciales y nacionales, fortaleciendo su vínculo con la comunidad y proyectando soluciones concretas para los vecinos.