Alivio Fiscal en la provincia de Buenos Aires: Las claves de ARBA para el 2026

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El escenario tributario de la Provincia de Buenos Aires presenta este año cambios fundamentales que buscan desburocratizar trámites y aliviar la carga financiera de los contribuyentes. La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) ha implementado una serie de medidas que impactan tanto en la economía familiar como en la operatividad de las empresas bonaerenses.

Como profesional del área, te cuento los tres pilares de esta actualización para que puedas estar al día sin complicaciones.

Impuesto Automotor: Menos alícuotas y pago mensual

La reforma en la Patente Automotor es, quizás, el cambio más tangible para el bolsillo ciudadano. Este 2026 se caracteriza por una reestructuración de las escalas de cálculo, pasando de 15 a solo 5 tramos progresivos.

Reducción del valor: Esta simplificación permite que una gran mayoría de los vehículos tengan una carga impositiva menor en comparación al año anterior.

Esta simplificación permite que una gran mayoría de los vehículos tengan una carga impositiva menor en comparación al año anterior. Esquema de 10 cuotas: A diferencia del sistema bimestral histórico, ahora el impuesto se abona en 10 cuotas mensuales (de marzo a diciembre). Esto facilita la previsibilidad financiera y evita pagos elevados en un solo mes.

A diferencia del sistema bimestral histórico, ahora el impuesto se abona en (de marzo a diciembre). Esto facilita la previsibilidad financiera y evita pagos elevados en un solo mes. La única desventaja es que tenés que recordar descargar la boleta todos los meses y realizar el pago para que no se generen intereses.

Baja de Ingresos Brutos sin tantas vueltas

Una de las novedades más celebradas en materia administrativa es la flexibilización para el cese de actividades. Mediante la Resolución Normativa 12/2026, ARBA eliminó un obstáculo histórico:

Trámite Express: Ya no se requiere la presentación de las declaraciones juradas (DDJJ) adeudadas para procesar la baja del impuesto de forma retroactiva.

Ya para procesar la baja del impuesto de forma retroactiva. Simplificación: Esto permite que el contribuyente formalice el cierre de su actividad sin quedar bloqueado por faltas formales previas. Cabe aclarar que esto no elimina la deuda pendiente, pero sí agiliza el trámite administrativo y evita que se sigan generando nuevos cargos por falta de presentación.

Alivio para PyMEs: Nuevo umbral para Agentes de Recaudación

Para el sector productivo, se ha actualizado significativamente el piso de facturación para actuar como Agente de Recaudación (aquellos obligados a retener o percibir impuestos en sus operaciones comerciales).

Monto actualizado: El umbral general se elevó a $7.800 millones de ingresos brutos operativos obtenidos en el año anterior.

El umbral general se elevó a de ingresos brutos operativos obtenidos en el año anterior. Menos burocracia: Esta actualización de casi el 180% respecto al periodo anterior libera a miles de pequeñas y medianas empresas de la carga administrativa que conlleva ser “recaudador” del Estado, permitiéndoles enfocar sus recursos humanos y contables puramente en su crecimiento.

¿Estás aprovechando estos beneficios?

Estas medidas permiten que muchos de estos beneficios se apliquen de forma automática, pero siempre es clave revisar tu situación particular con un profesional en Ciencias Económicas.

*Contadora Pùblica Nacional