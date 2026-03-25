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2º congreso de educación: “La educación construye futuro” en Tandil

La entrada al congreso es gratuita, con inscripción previa, y se otorgará certificado de asistencia. El evento busca ser un espacio para reflexionar, compartir experiencias y pensar juntos el futuro de la educación.

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La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) organiza el 2º Congreso de Educación, que se llevará a cabo el 29 de abril de 2026 en la Sociedad Rural de Tandil. El evento tiene como objetivo promover la mejora de la calidad educativa en el ámbito rural y fomentar el desarrollo local y el arraigo rural. El congreso contará con un programa de conferencias y paneles de primer nivel, que abordarán temas como logros y aprendizajes, la voz de los estudiantes, proyectos que enseñan y dinámicas para generar metodologías apropiadas. El evento será coordinado por el profesor y educador Luis Vedoya y contará con la participación del Licenciado en Ciencias de la Educación Demian Niedfeld.

 

 

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