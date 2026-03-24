Multitudinaria marcha en plaza de mayo por el día de la memoria, verdad y justicia

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Ayer, 24 de marzo, se cumplieron 50 años del golpe cívico-militar en Argentina, y miles de personas se congregaron en Plaza de Mayo para conmemorar el día de la memoria por la verdad y la justicia. La marcha fue un encuentro familiar y conmovedor, con un fuerte componente artístico y una gran presencia de jóvenes y organizaciones sociales. La jornada comenzó temprano con la lectura de un documento consensuado por organismos de Derechos Humanos, que incluyó críticas al gobierno de Javier Milei y reclamos por los 30.000 desaparecidos. Entre los oradores se destacaron Estela de Carlotto, Adolfo Pérez Esquivel y Taty Almeida, quienes enfatizaron la importancia de mantener viva la memoria y luchar por la justicia. La Plaza de Mayo se llenó de pañuelos blancos, banderas y fotos de desaparecidos, mientras sonaba música y se leían poemas. La gente se reunió para recordar a las víctimas del terrorismo de Estado y exigir verdad y justicia. La marcha fue también un espacio para reflexionar sobre la actualidad política y social del país, con críticas al gobierno y reclamos por los derechos humanos. Entre los presentes se encontraban el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien destacó la importancia de la movilización y criticó al gobierno de Milei. También participaron dirigentes políticos, sindicales y sociales, así como familiares de desaparecidos y sobrevivientes de la dictadura.