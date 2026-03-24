Kicillof en la marcha por el día de la memoria: “Los negacionistas ya fracasaron”

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El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó este martes en el acto en la Casa de las Madres y en la marcha por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, a 50 años del último golpe cívico-militar. Junto a la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Carmen Arias, y otros miembros del gabinete provincial, Kicillof destacó que “las plazas de todo el país están más llenas que nunca” en respuesta a un gobierno que lleva adelante políticas económicas similares a las de la dictadura militar. . También recordó a Hebe de Bonafini, expresando que “hoy extrañamos a Hebe, aunque comprendemos que se fue de esta vida terrenal peleando, de la misma manera que lo hicieron los 30 mil compañeros y compañeras desaparecidas”. La presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Carmen Arias, subrayó que “hace medio siglo la dictadura dio el golpe más salvaje de nuestra historia y hace 49 años que las Madres empezamos a luchar sin dar jamás un paso atrás”. Kicillof, por su parte, afirmó que “el futuro no es de Milei, el futuro es del pueblo argentino” y se comprometió a seguir luchando para sacar adelante a la Argentina.