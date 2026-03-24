martes, marzo 24, 2026
15.5 C
Nueve de Julio
martes, marzo 24, 2026
15.5 C
Nueve de Julio
General

Kicillof en la marcha por el día de la memoria: “Los negacionistas ya fracasaron”

Kicillof enfatizó que "los negacionistas ya fracasaron" y que el discurso del olvido no ha calado en los jóvenes, trabajadores ni barrios

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó este martes en el acto en la Casa de las Madres y en la marcha por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, a 50 años del último golpe cívico-militar. Junto a la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Carmen Arias, y otros miembros del gabinete provincial, Kicillof destacó que “las plazas de todo el país están más llenas que nunca” en respuesta a un gobierno que lleva adelante políticas económicas similares a las de la dictadura militar. . También recordó a Hebe de Bonafini, expresando que “hoy extrañamos a Hebe, aunque comprendemos que se fue de esta vida terrenal peleando, de la misma manera que lo hicieron los 30 mil compañeros y compañeras desaparecidas”. La presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Carmen Arias, subrayó que “hace medio siglo la dictadura dio el golpe más salvaje de nuestra historia y hace 49 años que las Madres empezamos a luchar sin dar jamás un paso atrás”. Kicillof, por su parte, afirmó que “el futuro no es de Milei, el futuro es del pueblo argentino” y se comprometió a seguir luchando para sacar adelante a la Argentina.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6171

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR