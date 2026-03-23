Soldados olvidados de la Guerra de Malvinas buscan justicia y visibilizarán su reclamo en el Congreso

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El próximo 30 de marzo, veteranos de la Guerra de Malvinas, entre los cuales estará, Juan José Molina hoy en Bragado y por entonces en Facundo Quiroga, serán recibidos en el anexo de la Cámara de Diputados para visibilizar la participación de soldados en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS), ubicado en la Patagonia.

Molina, quien permaneció en la zona de Santa Cruz y Río Gallegos bajo órdenes operacionales del Ejército, destacó en ‘Despertate’ por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV, que su grupo no tuvo presencia directa en las islas, pero cumplió tareas esenciales durante el conflicto, como vigilancia del litoral marítimo, control de armamento y colaboración en estrategias de oscurecimiento ante posibles ataques aéreos. “No es que estuvimos mirando, recibimos órdenes operacionales en un teatro de guerra. La participación se da en distintas funciones, todas esenciales para la defensa de la patria”, explicó.

El exsoldado criticó las decisiones administrativas y legales que, según su relato, marginaron a soldados como él de los beneficios y reconocimientos que sí recibieron quienes estuvieron en Malvinas. “El decreto que redefine quién participó en acciones bélicas considera que si no disparaste un tiro no fuiste parte del conflicto. Es una locura; la historia se está contando a medias”, sostuvo.

Molina remarcó además la desigualdad en el reconocimiento local. A pesar de que en Bragado se logró una ordenanza municipal para incluir a veteranos de la Patagónica en los actos conmemorativos, los veteranos denunciaron que las autoridades suelen ignorarla. Este desinterés se replica a nivel nacional, donde un lobby ha buscado invisibilizar la participación del TOAS, generando una fuerte grieta incluso entre veteranos.

El evento en el Congreso incluirá exposiciones históricas y documentales, con la participación de historiadores, mandos del Ejército, abogados y veteranos reconocidos. También se presentará el testimonio de un soldado inglés que reconoce la relevancia estratégica del continente en el conflicto. La jornada apunta a revalorizar la contribución de los soldados del TOAS y a discutir el proyecto de ley 373 en diputados, que aún no fue tratado formalmente.

Molina recordó además las secuelas psicológicas que padecieron muchos soldados. “Muchos volvimos con desequilibrios emocionales, sufrimos el desprecio social y la falta de acompañamiento psicológico. Algunos no pudieron sobrellevarlo y se quitaron la vida. Es fundamental que se reconozca la totalidad de nuestra participación”, señaló.

El reclamo busca un reconocimiento justo y completo: no se trata de restar mérito a quienes estuvieron en Malvinas, sino de visibilizar la historia completa y honrar a quienes también arriesgaron su vida y cumplieron con las órdenes del Ejército en el continente.