Néxtor Zabaleta. “Las cooperativas tienen un rol fundamental en la reconstrucción de nuestros pueblos”

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Este fin de semana, el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, visitó la localidad de Facundo Quiroga, partido de Nueve de Julio, tal como adelantó CN, donde se reunió con el consejo de administración de la Cooperativa de la localidad y representantes de otras cooperativas regionales. El encuentro tuvo lugar en la sede del Club Atlético Quiroga y buscó abordar la participación de las cooperativas en proyectos de infraestructura y el desarrollo de las comunidades.

Néstor Zabaleta, gerente de la cooperativa quiroguense, destacó en ‘Despertate’ por Cadena Nueve, Maxima 89.9 y Visión Plus TV, la importancia del encuentro: “El ministro escuchó nuestras problemáticas y se comprometió a trabajar en conjunto para darle mayor visibilidad y participación a las cooperativas, que muchas veces no somos tenidas en cuenta desde la provincia”.

La reunión incluyó a cooperativas de localidades vecinas, pertenecientes a la federación regional Creces, como Casares, Bragado, Los Toldos, 25 de Mayo y Martínez, ampliando la iniciativa más allá de Quiroga. Entre los temas tratados se encuentran obras de iluminación urbana, embellecimiento de espacios públicos y mejoras en la infraestructura energética, incluida la construcción de la nueva subestación eléctrica que beneficiará a la región.

Zabaleta remarcó que la cooperativa ya ha llevado adelante varias obras: la renovación de la iluminación en el acceso a la Ruta 50, puesta en valor del cartel de bienvenida de la localidad, iluminación de calles y mejoras en el parquecito frente al club. Además, se proyectan trabajos de forestación junto con la comunidad y los alumnos de escuelas locales en una calle que da al ingreso al acceso pavimnetado de la localidad, de espalda al Club Atlético.

El encuentro también permitió reforzar el compromiso de la cooperativa con instituciones locales, como el Club Atlético Quiroga, que este año ha incorporado una fuerte participación femenina en la comisión directiva y ha renovado instalaciones, cantina y campos de entrenamiento.

Finalmente, Katopodis se comprometió a realizar un seguimiento de los proyectos planteados y convocó a una nueva mesa de trabajo en los próximos meses para evaluar los avances. “Esto nos abre una excelente expectativa para trabajar de manera conjunta y potenciar a las cooperativas como motores de desarrollo en la provincia”, concluyó Zabaleta.