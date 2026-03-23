Nafta: la suba de marzo supera el 16% y anticipan nuevos incrementos

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Durante marzo, los precios de la nafta y el gasoil experimentaron aumentos de hasta el 16%, de acuerdo con un informe elaborado por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP). Este incremento se da en un contexto de fuerte presión internacional, con el valor del barril de petróleo superando los 100 dólares, impulsado por conflictos geopolíticos en Medio Oriente.

En la Ciudad de Buenos Aires, los valores mostraron subas marcadas. La nafta súper alcanzó los $1.813, con un incremento del 16,2%, mientras que la nafta premium se ubicó cerca de los $1.987 tras una suba del 11,7%. En paralelo, el gasoil también registró aumentos relevantes: el común llegó a $1.867 (15,6%) y el premium a $2.041 (12,1%).

El informe señala que estos precios todavía no reflejan en su totalidad el impacto del encarecimiento internacional del crudo, lo que deja abierta la posibilidad de nuevos ajustes en las próximas semanas. Hasta el 19 de marzo, los combustibles acumulan subas del 15% en naftas y del 14,6% en gasoil.

A nivel federal, se observan diferencias importantes entre provincias. En el caso de la nafta premium, Tierra del Fuego presenta los valores más bajos, alrededor de $1.611, mientras que Corrientes registra los más altos, cercanos a los $2.000. Para la nafta súper, Formosa encabeza los precios con $1.784, en contraste con Santa Cruz, donde se consiguen los valores más bajos, en torno a $1.434.

En tanto, los precios actualizados en la Ciudad de Buenos Aires continúan en ascenso: la nafta súper ronda los $1.857, la premium supera los $2.000, el gasoil común se acerca a $1.900 y el premium ya sobrepasa los $2.090. Este escenario confirma una tendencia alcista sostenida que podría profundizarse si persisten las condiciones del mercado internacional.