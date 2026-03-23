La Diócesis de Nueve de Julio celebrará la Misa Crismal este lunes

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La Misa Crismal es una de las ceremonias más significativas de la Semana Santa, tradicionalmente celebrada el Jueves Santo.

Aunque en muchas diócesis se realiza en la mañana de ese día, algunas, como la de Nueve de Julio, optaronn por adelantarla para facilitar la participación de los sacerdotes en las múltiples actividades litúrgicas de la Semana Santa.

Encabezada por el Obispo Monseñor Ariel Torrado Mosconi y acompañada por todos los sacerdotes de la diócesis, la celebración comenzará a las 15:00 en la catedral y contará con la participación de feligreses de Santo Domingo y otras ciudades de la región. La jornada incluirá la bendición del Santo Crisma y la renovación de las promesas sacerdotales, momentos centrales de la Semana Santa.

Durante la misa, los presbíteros renovarán sus promesas sacerdotales ante Monseñor Ariel Torrado Mosconi, recordando los compromisos asumidos el día de su ordenación: vivir en comunión con el obispo, proclamar fielmente la Palabra de Dios, celebrar los sacramentos y servir a la comunidad con caridad. Este gesto refuerza la unidad del clero y es una invitación para que los fieles oren por sus sacerdotes y valoren la vocación sacerdotal como un don para toda la Iglesia.

Bendición de los óleos y el Santo Crisma

Uno de los momentos más destacados de la Misa Crismal es la bendición de los óleos y la consagración del Santo Crisma, que serán utilizados durante todo el año en distintos sacramentos:

Óleo de los enfermos: usado en la Unción de los Enfermos, brinda alivio físico y espiritual y ayuda a sobrellevar el sufrimiento con esperanza y fe.

usado en la Unción de los Enfermos, brinda alivio físico y espiritual y ayuda a sobrellevar el sufrimiento con esperanza y fe. Óleo de los catecúmenos: utilizado en la preparación de los futuros bautizados, fortalece su compromiso de renunciar al pecado y al mal.

utilizado en la preparación de los futuros bautizados, fortalece su compromiso de renunciar al pecado y al mal. Santo Crisma: mezcla de aceite y bálsamo, se utiliza para ungir a los nuevos bautizados, en la Confirmación, ordenaciones y dedicación de altares.

mezcla de aceite y bálsamo, se utiliza para ungir a los nuevos bautizados, en la Confirmación, ordenaciones y dedicación de altares. La ceremonia representa un momento de profunda espiritualidad y unidad para sacerdotes y laicos, preparando a la comunidad para vivir plenamente la Semana Santa y el Triduo Pascual bajo la guía espiritual de Monseñor Ariel Torrado Mosconi.

Encuentro Pastoral Diocesano

Este lunes a la mañana habrá una jornada que reunirá a fieles de las 17 ciudades que conforman la Diócesis de Nueve de Julio, en un encuentro de oración y comunión que se llevará a cabo desde las 9:30 en el Salón Benita Arias – Libertad 1750 – del Colegio Jesús Sacramentado, previo a la Misa Crismal en la catedral.

La jornada se caracterizará por la motivación planificación y coordinacion de las actividades a lo largo del año en cada distrito o ciudad de la diocesis.