En Trenque Lauquen distinguieron al piloto Jorge Malatini como personalidad destacada de la Provincia

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En la ciudad de Trenque Lauquen, el diputado provincial Valentín Miranda encabezó este lunes la entrega de la distinción como personalidad destacada de la provincia de Buenos Aires al reconocido piloto de acrobacias aéreas Jorge Malatini. El acto se llevó a cabo en el Aeroclub local y contó también con la participación del intendente Francisco Recoulat.

Durante el encuentro se formalizó la entrega de la Ley N° 14.622, sancionada en diciembre de 2025 por la Legislatura bonaerense, mediante la cual se reconoce la amplia y destacada trayectoria de Malatini en el ámbito deportivo, especialmente en la disciplina de acrobacia aérea.

El reconocimiento pone en valor una extensa carrera que ha llevado a Malatini a alcanzar prestigio tanto a nivel nacional como internacional, convirtiéndose en un referente del vuelo acrobático y en un exponente del talento argentino en el aire.

Nacido en la ciudad de Carlos Casares, Malatini cuenta con más de cuatro décadas de experiencia en la actividad. A lo largo de su trayectoria, acumuló miles de horas de vuelo y participó en más de 1.200 exhibiciones en Argentina y distintos países de la región.

Además, se desempeñó como piloto de Aerolíneas Argentinas, fue instructor de vuelo y obtuvo múltiples títulos en competencias de acrobacia aérea. Su carrera lo llevó a integrarse en espacios internacionales vinculados a la actividad y a consolidarse como uno de los máximos exponentes del vuelo acrobático en Sudamérica.

Actualmente, es atleta oficial de vuelo acrobático de la compañía Red Bull a nivel internacional, siendo uno de los ocho pilotos en el mundo en esta especialidad y el único representante sudamericano.

La actividad concluyó con un encuentro entre autoridades, el piloto distinguido y miembros de la comunidad aeronáutica local, en un espacio de reconocimiento y celebración de la trayectoria de Malatini.