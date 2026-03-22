La Diócesis de Nueve de Julio se une en oración desde el Santuario de Fátima

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Este domingo, en el quinto domingo de Cuaresma, el Padre Oscar Mentimurro, vicario de la catedral Santo Domingo, presidió la Misa en el Santuario de Nuestra Señora de Fátima, ubicada en la Diócesis de Nueve de Julio. La celebración se realizó en el marco de un Día de Precepto y fue transmitida en vivo por Cadena Nueve (Facebook e Youtube), permitiendo que todas las comunidades de la diócesis, especialmente aquellas que no cuentan con sacerdote los domingos, puedan participar de la Eucaristía desde sus hogares.

La ceremonia comenzó con un cálido saludo a los fieles y la invocación a la presencia de Dios en la vida de los creyentes. En su homilía, el Padre Mentimurro reflexionó sobre el Evangelio de Juan, centrado en la resurrección de Lázaro, recordando que la muerte no tiene la última palabra y que la fe en Cristo nos permite vivir plenamente, transformando la oscuridad y el dolor en vida verdadera.

Durante la Misa, los participantes pudieron acompañar las lecturas bíblicas, los cantos y las oraciones, que incluyeron plegarias por la Iglesia, por la paz en el mundo y por los necesitados. Además, se invitó a los fieles a presentar sus intenciones personales ante el altar, en un gesto de comunión con toda la comunidad diocesana.

El Padre Mentimurro enfatizó que, al igual que Jesús se encontró con Marta y María en Betania, cada creyente está llamado a acercarse a Él con confianza y fe, incluso en medio de las dificultades y los momentos de “muerte” interior.

Las palabras del sacerdote recordaron a los fieles que la resurrección de Cristo nos ofrece la oportunidad de experimentar la vida plena aquí y ahora, y nos prepara para la celebración de la Semana Santa que se inicia el próximo domingo con el Domingo de Ramos.

La transmisión de esta Misa por Cadena Nueve se convierte en un puente espiritual que une a todas las comunidades de la diócesis, ofreciendo la posibilidad de participar activamente en la liturgia y mantener viva la fe, especialmente en lugares donde no hay presencia sacerdotal los domingos.

La iniciativa del medio de comunicación líder, refuerza el compromiso con sus seguidores de acompañarlos tambien en el amplio marco informatico con su fe y pastoralmente a cada uno, asegurando que la Palabra de Dios y los sacramentos lleguen a cada hogar o cliniscas, hospitales, hogares de personas mayores.