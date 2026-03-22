Javier Rodríguez advirtió sobre el cierre de tambos y la crisis del sector lechero: “Es una fiesta con sensaciones encontradas”

En el marco de la 3ª edición de la Fiesta del Tambero realizada en Navarro, el ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, expresó su preocupación por la situación que atraviesa el sector lechero, al tiempo que valoró el trabajo y la resiliencia de los productores.

“Es una fiesta con sensaciones encontradas: celebramos la producción, el trabajo y el esfuerzo de quienes siguen produciendo, pero lo hacemos en un contexto en el que, desde que asumió Javier Milei, cerraron más de mil tambos —el 10% de los preexistentes— y muchas empresas entraron en crisis”, afirmó el funcionario.

Durante su participación, que incluyó presencia en el Concurso de Quesos —uno de los ejes centrales del evento—, Rodríguez contrastó las políticas provinciales con las nacionales. “En la provincia trabajamos para promover una producción con más productores, más valor agregado y mayor arraigo territorial. Lo que está haciendo el Gobierno nacional va en el sentido exactamente contrario”, sostuvo.

En esa línea, aseguró que las medidas económicas actuales “están empujando a la concentración y expulsando a los pequeños y medianos productores”, y remarcó que “el cierre de tambos no es casualidad, sino la consecuencia directa de un modelo que desprotege a quienes producen”.

El ministro también vinculó esta problemática con la situación crítica de la industria láctea. Mencionó el caso de La Suipachense, que tras más de 70 años de trayectoria quebró y dejó a 140 trabajadores sin empleo. Asimismo, se refirió a la situación de Verónica, que redujo drásticamente su producción diaria, afectando a cientos de empleados.

A estos casos se suman el cierre de ARSA, vinculada a la producción para SanCor, con 400 despidos, y la crisis de Sudamericana de Lácteos, que intenta reconvertirse en cooperativa. “Todos reflejan un mismo problema: una política económica que no cuida la producción nacional”, señaló.

Frente a este escenario, Rodríguez destacó el rol del Estado provincial en el acompañamiento al sector. “Mientras algunos promueven la especulación y la apertura indiscriminada, nosotros apostamos a fortalecer la producción con herramientas concretas para que cada productor pueda crecer”, afirmó.

En un tono más positivo, el ministro valoró el crecimiento de la Fiesta del Tambero y el impacto del Concurso de Quesos. “Desde el inicio planteamos que debía incluir actividades concretas que aporten al sector. Este concurso es una de ellas”, indicó.

Además, destacó la convocatoria récord del certamen, que reunió más de 100 muestras. “Es un hecho histórico para la provincia y habla del compromiso y el nivel de nuestros productores”, aseguró. Según explicó, estas instancias permiten a los productores evaluar la calidad de sus productos y proyectarse hacia nuevos mercados, incluso internacionales.

La Fiesta del Tambero se desarrolló durante el fin de semana en el Predio del Fortín, organizada por la Municipalidad de Navarro con el acompañamiento del gobierno bonaerense. En esta edición, además del tradicional Concurso de Quesos —que alcanzó 108 muestras—, se incorporó el primer Concurso de Dulce de Leche abierto a la comunidad.

Navarro, integrante de la Cuenca Abasto Sur, es el distrito con mayor cantidad de tambos de la región, con 114 establecimientos y una producción diaria que supera los 243 mil litros de leche, lo que representa el 3,8% del total provincial.