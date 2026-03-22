Girasol, tabaco y porcinos lideran el crecimiento de la agroindustria argentina

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El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) informó que las exportaciones del sector agroindustrial mantienen un fuerte ritmo de crecimiento en el inicio de 2026. Durante enero y febrero, el total acumulado alcanzó los 7.463 millones de dólares, lo que representa un aumento de 489 millones de dólares frente al mismo periodo del año anterior, un alza interanual del 7%.

En febrero, las divisas generadas por el sector totalizaron 3.341 millones de dólares, cifra que si bien representa una caída del 4,5% respecto a febrero de 2025 (158 millones de dólares menos), no opaca el crecimiento del bimestre.

Los rubros que más aportaron al desempeño positivo fueron el trigo, el girasol y la carne vacuna, junto con su cuero. Por otro lado, maíz, soja y maní registraron retrocesos que moderaron el crecimiento global.

Entre los productos con mayor dinamismo se destacaron el tabaco, el girasol y los porcinos. En particular, el complejo girasol experimentó un crecimiento sobresaliente del 220% en el acumulado bimestral respecto a 2025, consolidándose como el cultivo estrella del inicio del año en el país.

“El sector agroindustrial continúa siendo un motor clave para la economía argentina, no solo por su aporte en divisas, sino también por su capacidad de generar empleo y sostener cadenas de valor locales”, señaló el Consejo Agroindustrial Argentino.