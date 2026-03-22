Entre inversiones y demandas: Vaca Muerta en la encrucijada del gobierno Milei

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El gobierno de Javier Milei cerró la edición 2026 de la “Argentina Week” en Nueva York con un comunicado oficial que proclamaba inversiones por USD 16.150 millones, destacando proyectos en minería, hidrocarburos y tecnología.

Sin embargo, un análisis más detallado revela que la mayor parte de los anuncios corresponden a empresas nacionales y que algunas inversiones ya habían sido anunciadas con anterioridad, matizando el discurso de “oleada de capitales internacionales”.

Inversiones destacadas

Las cuatro inversiones presentadas oficialmente fueron:

First Quantum Minerals (Canadá): USD 5.250 millones en el proyecto de cobre Taca Taca, en Salta. Este proyecto, anunciado previamente en febrero de 2026, representa la única inversión extranjera del listado.

en el proyecto de cobre Taca Taca, en Salta. Este proyecto, anunciado previamente en febrero de 2026, representa la única inversión extranjera del listado. Pampa Energía (Argentina): USD 4.500 millones para el desarrollo del bloque Rincón de Aranda en Vaca Muerta, dentro del sector hidrocarburos.

para el desarrollo del bloque Rincón de Aranda en Vaca Muerta, dentro del sector hidrocarburos. Mercado Libre (Argentina): USD 3.400 millones destinados a expandir operaciones logísticas y plataformas de e-commerce y fintech.

destinados a expandir operaciones logísticas y plataformas de e-commerce y fintech. TGS (Argentina): USD 3.000 millones para la industrialización de líquidos de gas natural en Vaca Muerta.

De las cuatro inversiones, tres corresponden a capitales nacionales, lo que relativiza la narrativa oficial sobre una gran afluencia de inversión extranjera.

Tensiones en Vaca Muerta

Mientras promueve inversiones multimillonarias en el sector energético, el gobierno enfrenta conflictos judiciales con Tecpetrol (Techint) y Pampa Energía, que demandan al Estado por más de $187.000 millones (aproximadamente USD 130 millones) por incumplimientos de facturas y cláusulas del Plan Gas.

El contraste entre la promoción de inversiones y los litigios en curso evidencia una contradicción central de la administración de Milei: seduce inversores mientras judicializa a sus contrapartes, generando incertidumbre sobre la confiabilidad del Estado como socio contractual.

Profesionalización del capital humano en Vaca Muerta

En paralelo, se inauguró en Neuquén el Instituto Vaca Muerta (IVM), un centro de formación técnica impulsado por YPF y un consorcio de 31 empresas operadoras y de servicios. Con una inversión inicial de USD 11 millones y un costo operativo anual estimado en USD 3 millones, el instituto se financia exclusivamente con aportes privados y ofrece cursos gratuitos.

Se espera que la iniciativa responda a la demanda laboral proyectada, estimada en 50.000 nuevos puestos de trabajo en Neuquén y Río Negro en los próximos cuatro años, al tiempo que fortalece la gobernanza compartida entre gobiernos, sindicatos y empresas.

Impacto geopolítico y energético

En el marco de la guerra en Medio Oriente, Estados Unidos anunció la liberación de 172 millones de barriles de petróleo de su Reserva Estratégica, la mayor operación de este tipo en la historia. La medida busca controlar precios y asegurar la estabilidad de los mercados internacionales, al tiempo que muestra la vulnerabilidad global frente a interrupciones del suministro.

Brasil, en cambio, implementó medidas domésticas: eliminó impuestos al diésel y aplicó un impuesto temporal a las exportaciones de petróleo, asegurando disponibilidad interna pero potencialmente presionando al alza los precios globales, en contraste con la estrategia estadounidense.

Cambios regulatorios y agenda normativa

El gobierno también avanzó en una serie de regulaciones clave para el sector energético:

Reestructuración del transporte de gas natural (Resolución 66/2026): se modifican rutas de gasoductos, se cancela el Programa Transport.Ar y se habilita un esquema de concursos abiertos para acceso a la capacidad de transporte. Períodos de traslado del precio del gas (Resolución 60/2026): los ajustes tarifarios pasarán a regir del 1° de mayo al 30 de septiembre y del 1° de octubre al 30 de abril, afectando el calendario de facturación para consumidores y empresas. Licitación de CITELEC: se extendió hasta el 26 de marzo la apertura de sobres para la venta del 50% de acciones de la controlante de TRANSENER, con un precio base de USD 206,2 millones.

Sisntesis

Los anuncios millonarios del RIGI conviven con demandas judiciales contra las mismas empresas que se buscan seducir. La combinación de incentivos, conflictos legales y reglas regulatorias cambiantes genera un clima de incertidumbre estructural, que puede condicionar la efectividad de cualquier política de atracción de inversiones.