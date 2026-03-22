En operativos de tránsito en Lincoln: secuestraron 9 motos este fin de semana

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La Municipalidad de Lincoln comunicó que durante este fin de semana, la Dirección de Tránsito continuó con los operativos de saturación en distintos puntos de la ciudad cabecera, con especial foco en los horarios de nocturnidad. Como resultado, se labraron un total de 20 actas y se procedió al secuestro de 9 motocicletas de diferentes cilindradas por diversas infracciones.

Desde la Subsecretaría de Prevención Ciudadana se explicó que el despliegue incluyó personal de Prevención, Tránsito y Policía de la Provincia de Buenos Aires, quienes interceptaron motocicletas que circulaban sin documentación reglamentaria, con caños de escape adulterados o realizando maniobras peligrosas. En algunos casos, se detectó la presencia de menores al volante.

“De forma permanente continuamos trabajando en distintos operativos de saturación, en especial en horarios nocturnos, donde es común encontrar infractores que no cumplen con la normativa vigente”, señalaron desde la Dirección de Tránsito.

Los controles forman parte de un plan integral de seguridad vial, que busca reducir accidentes y mejorar la convivencia en las calles de Lincoln.