Murió Ernesto Cherquis Bialo, referente histórico del periodismo deportivo argentino

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El periodismo deportivo argentino despide a una de sus figuras más influyentes: Ernesto Cherquis Bialo falleció este viernes por la noche a los 85 años, tras atravesar un delicado cuadro de salud. Con una trayectoria de más de seis décadas, su nombre quedó estrechamente ligado a El Gráfico, publicación emblemática donde desarrolló gran parte de su carrera y que llegó a dirigir durante ocho años.

Nacido el 30 de septiembre de 1940 en Montevideo, Uruguay, Cherquis Bialo construyó toda su vida profesional en la Argentina, convirtiéndose en una voz respetada tanto en medios gráficos como en radio, televisión y plataformas digitales. Su estilo, caracterizado por una escritura profunda y reflexiva, lo posicionó como un narrador destacado del deporte nacional.

A lo largo de su carrera, mantuvo un vínculo cercano con figuras centrales, entre ellas Diego Maradona, de quien fue biógrafo y sobre quien escribió con mirada crítica y conocimiento. Además, se desempeñó como Director de Medios de la Asociación del Fútbol Argentino, aportando su experiencia en la comunicación institucional del fútbol.

En agosto de 2024, la Legislatura porteña lo había distinguido como Personalidad Destacada del periodismo deportivo. En esa ocasión, fiel a su estilo, definió su oficio con una frase que lo representaba: “Soy un contador de historias”.

Durante sus últimos años, aunque alejado del ritmo diario de las redacciones, continuó activo con columnas y análisis que mantenían vigente su mirada sobre la actualidad. Su fallecimiento, en medio de un tratamiento por leucemia que incluyó internaciones y campañas solidarias, deja un profundo vacío en el ámbito periodístico, donde era ampliamente valorado por colegas y lectores.