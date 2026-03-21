Madrugadores del 9 rezaron el Rosario 268 en la Catedral y dieron la bienvenida a un nuevo integrante

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En la Catedral de Nueve de Julio, el grupo Madrugadores del 9 llevó adelante este sábado una nueva jornada de oración. Fue el Rosario número 268, desde que esta corriente espiritual naciera el 27 de septiembre de 2017.

Como es habitual, el encuentro comenzó a las 7 de la mañana, en el marco de las reuniones que se realizan cada 14 días, convocando a hombres de la comunidad a iniciar el día en oración. En esta oportunidad, 34 varones participaron del rezo, compartiendo un momento de profunda espiritualidad y reflexión.

Uno de los momentos destacados de la jornada fue la bienvenida a un nuevo integrante del grupo: Patricio Gómez, quien se sumó a esta propuesta de fe que continúa creciendo con el paso del tiempo.

Durante el Rosario, se elevaron intenciones por la Iglesia, por el Papa, por las vocaciones sacerdotales y religiosas, por la paz en el mundo y por las familias. También hubo pedidos especiales por la salud de personas de la comunidad, por quienes atraviesan momentos difíciles y por el eterno descanso de los fieles difuntos.

En la reflexión del Evangelio —centrada en la resurrección de Lázaro— el padre Daniel Camagna destacó el mensaje de esperanza cristiana, poniendo el acento en que “la última puerta no se cierra, sino que se abre a la vida eterna”, invitando a vivir cada día con fe, renovando la esperanza y la confianza en Dios.

El encuentro concluyó con una bendición final y el compromiso de continuar fortaleciendo este espacio de oración, que no solo reúne a los madrugadores, sino que también se comparte con toda la comunidad a través de la transmisión en vivo por Cadena Nueve.

De esta manera, los Madrugadores del 9 siguen consolidando un camino de fe, encuentro y servicio, sumando nuevos integrantes y renovando su misión en cada Rosario.