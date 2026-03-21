Lanzamiento del Movimiento Justicialista Nuevejuliense busca delinear propuestas para el 2027

En el Club El Fortín de la ciudad, se realizó el lanzamiento del Movimiento Justicialista Nuevejuliense, con la participación del ministro Gabriel Katopodis y dirigentes locales. La jornada tuvo como objetivo promover la escucha activa de los distintos actores de la comunidad y comenzar a delinear propuestas municipales de cara a 2027.

Más de 200 vecinos, representantes de clubes, escuelas, cooperativas, productores y organizaciones sociales se sumaron al encuentro para debatir sobre qué ciudad quieren construir y qué obras y proyectos culturales priorizar. Entre los temas planteados se destacaron la mejora del espacio público, el impulso del turismo, el desarrollo productivo regional y la infraestructura necesaria para garantizar la conectividad y la producción.

Durante su intervención, Katopodis destacó la importancia de conectar con los ciudadanos y escuchar a todos los sectores para fortalecer al peronismo. “Los problemas del partido no se resuelven entre dirigentes, sino dialogando con productores, clubes de barrio, escuelas y federaciones agrarias”, señaló el ministro.

Entre las demandas más urgentes de la comunidad, se identificaron los efectos de sequías e inundaciones sobre la producción agrícola y los caminos rurales. En respuesta, Katopodis mencionó obras estratégicas en ejecución como la Cuenca del Salado, el Nodo Bragado y mejoras en canales y caminos, así como la construcción de una estación transformadora que potenciará la infraestructura eléctrica y económica de Nueve de Julio.

El encuentro cerró con la primera mesa de trabajo del movimiento, orientada a definir políticas públicas durante 2026 y fortalecer la presencia del peronismo en la gobernabilidad municipal de cara a las elecciones de 2027.