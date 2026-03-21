Justicialistas Nuevejuliense se reunieron para construir un camino de escucha de propuestas de Gobierno

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Este sábado, el Club El Fortín de 9 de Julio se convirtió en el escenario de un importante encuentro del Movimiento Justicialista Nuevo de Juliense, con la presencia del senador nacional Germán Lago, el ministro de Infraestructura bonaerense Gabriel Katopodis y el intendente de Carlos Casares, Daniel Stadnik.

La convocatoria tuvo como objetivo principal escuchar a los vecinos, instituciones intermedias y distintos sectores de la comunidad para identificar necesidades locales y generar propuestas que puedan consolidarse en una plataforma de gobierno futura. “Hacer partícipe a los actores de la comunidad, desde la docencia, la ciencia, la educación, el trabajo, la cultura y el deporte, enriquece la construcción de políticas públicas”, afirmó Lago.

El senador destacó la importancia de compartir experiencias de gestión: “Cada distrito tiene particularidades y compartir lo que se hizo en Alberti, por ejemplo, es un primer gran paso para poder aplicar soluciones adaptadas a cada territorio”.

Por su parte, el intendente casarense Daniel Stadnik subrayó la relevancia del diálogo de abajo hacia arriba en la política: “Hoy estamos acá para escucharlos a todos. Los peronistas construimos política así, escuchando al vecino, porque es la única manera de ofrecer una alternativa sólida en 2027”.

Durante la jornada, se conformaron mesas de trabajo donde participaron vecinos de Nueve de Julio, Carlos Casares, Alberti y Bragado, y se discutieron temas de infraestructura, educación, cultura, deporte y desarrollo local. Además, se abordaron los recientes problemas por precipitaciones en la zona rural, que afectaron la red vial y la cosecha. Stadnik aseguró que se trabajará para recomponer los caminos y garantizar la recolección de la producción agrícola.

Katopodis destacó la política de escucha territorial que impulsa la provincia de Buenos Aires, reforzando la idea de que los encuentros comunitarios son fundamentales para construir alternativas de gobierno participativas y sostenibles.

La concejala Nancy Grisutti, referente del Movimiento Justicialista Nuevejuliense, dio la bienvenida a los participantes y enfatizó la necesidad de comenzar “desde el llano para cambiar la realidad del distrito”.

El encuentro se cerró con el compromiso de seguir trabajando en mesas de participación ciudadana, con el objetivo de consolidar un proyecto de gobierno que sea reflejo de las necesidades y aspiraciones de los vecinos de Nueve de Julio.

Por su parte, el ex-concejal Cristial Martín quien cabezaba la lista de unidad para la interna justicilaista que no se hizo por inconsistencias en la presentación y se rechazó, señaló que ‘tanto vecinos como militantes y referentes tenemos que palnificar el futuro de Nueve de Julio’

El exconcejal resaltó que este encuentro sirva de convocatoria para construir una nueva propuesta de gestión para el distrito.

El vecino de Facundo Quiroga destacó la importancia de “aunar esfuerzos” y generar espacios de participación ciudadana donde esta jornada, que contó con más de 160 participantes a pesar de la lluvia. reunió a militantes, vecinos independientes y referentes políticos de la región.

Martín señaló que la iniciativa busca ser “un puente” para trabajar en políticas públicas sin mezquindades políticas ni egos personales, enfatizando la necesidad de acercarse a los vecinos y escuchar sus necesidades. “No es necesario que sea compañero, esa es la base fundamental para seguir creciendo, consensuando y trabajando por un Nueve de Julio mejor”, afirmó.

Además, Cristian Martín adelantó que acompañará al ministro Gabriel Katopodis a una reunión con cooperativas de la zona unidos en Creces, que se realizará en el Club Atlético Quiroga, para abordar las necesidades de la instituciones cooperativas.

Finalmente Martín, destacó que el objetivo es consolidar un espacio de construcción colectiva, invitando a todos los vecinos interesados en la propuesta a sumarse, independientemente de su afiliación política, con vistas a futuras decisiones de gestión para el distrito.