Gabriel Katopodis encabezó un encuentro con cooperativas en Facundo Quiroga

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En el marco de su reciente visita oficial al distrito de Nueve de Julio, el Ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, se reunió con cooperativas de la zona en la localidad de Facundo Quiroga. El encuentro, organizado a pedido del ministro, contó con la participación de cooperativas nucleadas en CRECES (Comunidad Regional de Cooperativas de Servicios de la Provincia de Buenos Aires), de las cuales las cooperativas de 9 de Julio forman parte.

La reunión se llevó a cabo en las instalaciones de la sede del Club Atlético Quiroga, donde fueron recibidos por las autoridades de la Cooperativa local, entre ellas el gerente Néstor Zabaleta.

Durante el encuentro, se abordaron diversas problemáticas comunes a las localidades de la región, y se profundizó en la mirada a futuro sobre el rol de las cooperativas en el desarrollo económico y social de la provincia.

Los representantes de las cooperativas coincidieron en la importancia de fortalecer el trabajo conjunto y el intercambio de experiencias, destacando que estas instancias resultan fundamentales para la planificación y ejecución de proyectos que beneficien a la comunidad.

“Fue un encuentro muy productivo, donde pudimos analizar desafíos compartidos y proyectar iniciativas que potencien a nuestras cooperativas y a la región”, adelantó a Cadena Nueve, Néstor Zabaleta.