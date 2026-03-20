Una huésped inesperada en el Hotel Roma de Dudignac

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Un inusual y pintoresco episodio tuvo lugar en pleno corazón de nuestra localidad, más precisamente en la histórica esquina de la Avenida San Martín donde se erige el emblemático Hotel Roma de Dudignac.

Los vecinos y comerciantes que transitaban la zona se vieron sorprendidos por la presencia de una gallina, que caminaba muy suelta de cuerpo por la vereda del céntrico establecimiento. No se sentía molestada.

La peculiar imagen de la ave de corral frente a la fachada histórica del sitio de alojamientos, no tardó en captar la atención de quienes pasaban por allí. La gallina fue vista en una “inspección” de la vereda, cerca del cruce peatonal y de las motos y vehículos estacionados bajo la arboleda céntrica.

Los transeúntes, entre risas y asombro, se preguntaban si la ave buscaba alojamiento o simplemente un lugar fresco para resguardarse del sol del día. A pesar de la cercanía con el tráfico, la gallina parecía más interesada en picotear cerca de la base del hotel que en los peligros de la calle.

Hasta el momento, se desconoce el paradero de los dueños de la “huésped VIP”. Este pequeño pero pintoresco episodio ha roto la rutina del centro de Dudignac, regalando una postal que mezcla lo urbano con lo rural de manera única y que se convirtió en tema de conversación de la población.

El Hotel tuvo una una visitante inesperada que no necesitó reserva previa.