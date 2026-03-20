Tres graves casos de alcoholemia positiva en la provincia de Buenos Aires

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La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) detectó tres casos graves de alcoholemia positiva en operativos realizados en la provincia de Buenos Aires. En dos de ellos, los niveles de alcohol en sangre superaron la capacidad de medición del alcoholímetro, mientras que el tercero arrojó 2,14 g/l. En uno de los casos, registrado en la autopista Riccheri, el conductor aseguró no haber tomado alcohol, pero el resultado mostró que superaba los 3,0 g/l de alcohol en sangre. En otro caso, en Bahía Blanca, se registró una alcoholemia positiva máxima, y en el tercero, sobre la Ruta Nacional 9, el conductor minimizó la situación al decir que venía de “tomar una copa” en la casa de un amigo. Los conductores fueron retirados de circulación, se les retuvo la licencia y no pudieron continuar manejando. Ahora deberán enfrentar multas de hasta 1.800.000 pesos, más la inhabilitación para conducir por el tiempo que determine la Justicia.