Nueve de Julio conmemorará el 50° aniversario del golpe de 1976 con un acto en Plaza Italia

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La Municipalidad de Nueve de Julio llevará adelante el próximo martes 24 de marzo el acto oficial en conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, al cumplirse el 50° aniversario del golpe de Estado de 1976, una de las fechas más significativas de la historia argentina reciente.

La ceremonia se desarrollará desde las 10 horas en Plaza Italia, en un nuevo aniversario de aquella jornada en la que se interrumpió el orden democrático para dar inicio a la última dictadura cívico-militar, que se extendió hasta 1983 y estuvo marcada por la represión ilegal, la censura y la desaparición forzada de miles de personas.

En este contexto especial, a cinco décadas de aquel quiebre institucional, la conmemoración adquiere un valor aún más profundo para la sociedad argentina, reafirmando el compromiso colectivo con la memoria, la verdad y la justicia como pilares fundamentales de la vida democrática.

El acto convocará a autoridades, instituciones, organizaciones y vecinos, en un espacio de reflexión y homenaje a las víctimas del terrorismo de Estado, así como también de reivindicación de los derechos humanos.

En caso de presentarse condiciones climáticas adversas, la actividad se trasladará al Pasillo de la Memoria del Palacio Municipal.