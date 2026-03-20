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Nueva entrega de uniformes de trabajo en la Municipalidad de Lincoln

La entrega de uniformes es parte de un cronograma de equipamiento previsto para las distintas dependencias municipales, y busca mejorar las condiciones laborales de los empleados públicos.

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La Municipalidad de Lincoln realizó una nueva entrega de uniformes de trabajo al personal de la Secretaría de Obras Públicas, en el marco de la política de Revalorización del Empleo Público. El intendente Salvador Serenal encabezó el acto, acompañado por la secretaria de Obras Públicas, Rocío Guano, y el director del área, Gonzalo López. Los kits entregados incluyen borceguíes, chombas y pantalones, y forman parte de un plan integral para unificar la imagen institucional y proveer de elementos de seguridad y confort a los trabajadores. El intendente Serenal destacó que cada entrega de indumentaria reafirma el compromiso de jerarquizar el empleo público y brindar las herramientas necesarias para el desarrollo de las tareas diarias.

 

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