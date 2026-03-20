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Mejoras en la seguridad vial: Llegan 25 kits de luminarias LED a Lincoln

Los kits serán instalados en puntos estratégicos y cruces de acceso a las localidades del distrito, optimizando la visibilidad en zonas de alto tránsito

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La Municipalidad de Lincoln recibió 25 nuevos kits de luminarias LED destinados a fortalecer la seguridad vial en las intersecciones con rutas provinciales. El intendente Salvador Serenal, junto a funcionarios municipales, recibió al jefe zonal de la Dirección Provincial de Vialidad, Maximiliano Barreau, quien efectivizó la entrega de los equipos.. Esta iniciativa se enmarca en los trabajos de fortalecimiento de infraestructura vial llevados a cabo de forma conjunta entre el municipio y la provincia.

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