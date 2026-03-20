Mejoras en la seguridad vial: Llegan 25 kits de luminarias LED a Lincoln

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La Municipalidad de Lincoln recibió 25 nuevos kits de luminarias LED destinados a fortalecer la seguridad vial en las intersecciones con rutas provinciales. El intendente Salvador Serenal, junto a funcionarios municipales, recibió al jefe zonal de la Dirección Provincial de Vialidad, Maximiliano Barreau, quien efectivizó la entrega de los equipos. . Esta iniciativa se enmarca en los trabajos de fortalecimiento de infraestructura vial llevados a cabo de forma conjunta entre el municipio y la provincia.