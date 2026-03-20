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Manipulación de alimentos: culminó con exito un nuevo curso en San Cayetano

La capacitación gratuita se desarrolló en el Centro “San Cayetano” y buscó fortalecer prácticas seguras para garantizar la higiene y calidad alimentaria en la comunidad.

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La Dirección de Bromatología, dependiente de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Nueve de Julio, finalizó hoy un nuevo curso gratuito de Manipulación Segura de Alimentos, que se llevó a cabo en el Centro de Desarrollo Socio-Productivo “San Cayetano”.

La propuesta estuvo orientada a brindar herramientas prácticas y conocimientos fundamentales para la correcta manipulación de alimentos, haciendo hincapié en la importancia de соблюir normas de higiene y seguridad que prevengan riesgos para la salud.

Desde el área destacaron que este tipo de capacitaciones forman parte de una política sostenida de promoción de la salud pública, impulsada de manera conjunta entre Bromatología y la Secretaría de Salud, con el objetivo de fortalecer la seguridad alimentaria en toda la comunidad.

Asimismo, se informó que el programa tendrá continuidad en los próximos meses con nuevos encuentros y ediciones del curso, ampliando así las oportunidades de formación para vecinos y trabajadores del sector gastronómico, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la población.

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