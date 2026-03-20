viernes, marzo 20, 2026
26.4 C
Nueve de Julio
viernes, marzo 20, 2026
26.4 C
Nueve de Julio
General

Cronograma especial de recolección de residuos por los feriados del 23 y 24 de marzo

La Municipalidad de Nueve de Julio detalló cómo funcionarán los servicios durante el feriado puente del lunes y el Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia.

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

 

La Municipalidad de Nueve de Julio informó el esquema de prestación del servicio de recolección de residuos durante los feriados del lunes 23 y martes 24 de marzo.

En relación a la recolección de residuos domiciliarios —conocida como “bolsitas”—, el servicio se brindará con normalidad el lunes 23, mientras que el martes 24 no habrá actividad.

Por otra parte, durante ambas jornadas no se realizará el servicio de carpido ni la recolección de materiales reciclables en las zonas 1 y 2.

En tanto, el servicio de reciclables correspondiente a la zona 3 se mantendrá el martes 24, respetando el cronograma habitual.

Desde el municipio solicitaron a los vecinos respetar los días y horarios informados, evitando sacar los residuos cuando no haya servicio, con el objetivo de colaborar con el orden y la limpieza de la ciudad.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6166

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR