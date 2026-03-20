Cronograma especial de recolección de residuos por los feriados del 23 y 24 de marzo

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La Municipalidad de Nueve de Julio informó el esquema de prestación del servicio de recolección de residuos durante los feriados del lunes 23 y martes 24 de marzo.

En relación a la recolección de residuos domiciliarios —conocida como “bolsitas”—, el servicio se brindará con normalidad el lunes 23, mientras que el martes 24 no habrá actividad.

Por otra parte, durante ambas jornadas no se realizará el servicio de carpido ni la recolección de materiales reciclables en las zonas 1 y 2.

En tanto, el servicio de reciclables correspondiente a la zona 3 se mantendrá el martes 24, respetando el cronograma habitual.

Desde el municipio solicitaron a los vecinos respetar los días y horarios informados, evitando sacar los residuos cuando no haya servicio, con el objetivo de colaborar con el orden y la limpieza de la ciudad.