Pablo Petrecca propone cambiar la VTV para hacerla más fácil, con más talleres y más barata para los bonaerenses

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El senador provincial Pablo Petrecca, presidente del bloque del PRO en el Senado bonaerense, presentó un proyecto para que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires revise y actualice el sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV), al considerar que el modelo actual “quedó viejo, es burocrático y cada vez resulta más difícil de cumplir para muchos bonaerenses”.

La iniciativa busca adecuar el esquema provincial a las recientes modificaciones introducidas en la Ley Nacional de Tránsito 24.449, con el objetivo de simplificar el trámite, ampliar la cantidad de centros habilitados y reducir la frecuencia de verificación para los vehículos más nuevos.

“Hoy hacer la VTV en la Provincia muchas veces termina siendo una complicación para el vecino. Necesitamos un sistema más ágil, con más oferta de talleres habilitados, menos burocracia y precios más competitivos”, sostuvo Petrecca.

Uno de los principales problemas que señala el proyecto es la dificultad que enfrentan miles de vecinos del interior provincial para cumplir con este trámite obligatorio. Actualmente existen apenas 54 plantas fijas y 11 móviles para cubrir los 135 municipios de la provincia, lo que obliga en muchos casos a recorrer largas distancias o enfrentar una oferta limitada de turnos. “Hoy el sistema está pensado desde los grandes centros urbanos, pero la realidad del interior es otra. Hay vecinos que tienen que recorrer muchos kilómetros o esperar semanas para conseguir turno para cumplir con un trámite obligatorio”, señaló el legislador.

En respuesta a esta situación, la iniciativa propone ampliar la red de prestadores habilitados, permitiendo que más talleres y centros técnicos puedan realizar la verificación técnica vehicular. Según Petrecca, esto generaría mayor oferta, facilitaría el acceso al trámite y promovería precios más competitivos, acercando el servicio a localidades donde hoy no existen plantas cercanas. “Si hay más talleres habilitados, hay más oferta, más competencia y precios más razonables para el ciudadano. Hoy el sistema está concentrado y eso también termina impactando en el bolsillo de la gente”, afirmó.

El senador aclaró que ampliar los lugares de verificación no implica relajar los controles, sino modificar el esquema para hacerlo más accesible y transparente. “La Provincia tiene que garantizar que esos talleres cumplan con todos los estándares técnicos y que los controles sean tan eficaces como los que hoy se realizan en las plantas de VTV. Lo que cambia es el modelo, no la exigencia”, explicó.

Petrecca también cuestionó el costo actual del servicio, al considerar que muchos bonaerenses sienten que se trata de un trámite cada vez más caro. “Hoy la VTV representa un gasto importante para muchas familias. Cuando el Estado obliga a pagar un trámite, lo mínimo que debe garantizar es que sea fácil de hacer y accesible. Muchos vecinos sienten que es costoso y pierden tiempo para conseguir turno”, planteó.

Además, el senador sostuvo que ampliar la red de prestadores contribuiría a transparentar un esquema que durante años acumuló cuestionamientos vinculados a la corrupción. “Cuando hay más prestadores y más competencia, hay más transparencia. Lo que no puede pasar es que un trámite obligatorio para millones de bonaerenses funcione como un sistema cerrado que pocos entienden cómo se administra”, afirmó.

Finalmente, Petrecca remarcó que la provincia tiene la oportunidad de modernizar el sistema y adaptarlo a un modelo más abierto y competitivo. “Revisar el sistema no significa eliminar los controles. Significa hacerlos más accesibles, más eficientes y más transparentes para todos los bonaerenses”.