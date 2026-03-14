Mercado Piku celebra 4 años con atención, frescura en su mercadería de calidad y sorteos para sus clientes

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Mercado Piku, ubicado en Cardenal Pironio y Santiago del Estero, celebra cuatro años ofreciendo frutas, verduras y productos frescos a su comunidad.

Su dueño, Cristian Uboldi, conocido como “Piku”, comenzó en el rubro trabajando en una verdulería mientras estudiaba el secundario. Tras finalizar sus estudios ingresó a la Escuela de Policía, pero pronto debió elegir entre continuar en el servicio policial o dedicarse al mercado, optando por este último. Desde entonces, se ha dedicado a hacer crecer su emprendimiento.

“La posibilidad de alquilar este local hace cuatro años me permitió consolidar mi proyecto. Mis clientes me siguieron desde la verdulería anterior y hoy nuestra clientela ha crecido mucho”, comenta Piku.

La frescura de la mercadería es una prioridad. Cristian Uboldi viaja dos o tres veces por semana al Mercado Central para traer productos frescos y mantener un constante recambio, asegurando que las frutas y verduras estén siempre en óptimas condiciones.

Victoria Forno, parte fundamental del equipo, aporta energía, alegría y simpatía, atrayendo y sosteniendo a los clientes con su calidez. “La atención, la calidad y la limpieza son esenciales. La mayoría de los clientes se va con una sonrisa y algunos terminan formando amistad con nosotros”, señala Victoria.

El horario de atención del mercado es de 8:00 a 13:00 y de 17:00 a 21:30, adaptándose a quienes finalizan su jornada laboral tarde. Además, Piku y su equipo mantienen una comunicación cercana con los clientes, ofreciendo listas de precios y productos frescos para quienes deseen adquirir mercadería para sus negocios.

Entre los productos más vendidos se destacan las bolsas de papa, los maples de huevos, tomates y frutas de estación como ciruelas, duraznos y pelones, por citar algunos de una amplia gama.

En el marco del aniversario, Mercado Piku celebró con degustaciones, decoración y sorteos: cada compra otorgaba un número para participar en una rifa, reforzando el reconocimiento hacia los clientes que eligen diariamente el mercado.

Cristian agradece a su equipo y clientes: “Gracias a ellos hoy podemos seguir creciendo. Mi equipo trabaja con un compromiso constante que permite que todo funcione incluso cuando yo no estoy”.

Con cuatro años de historia, Mercado Piku se mantiene como un referente de frescura, atención y cercanía en Santiago del Estero, consolidando su crecimiento y relación con la comunidad.