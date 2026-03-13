Se lanzó un nuevo ciclo del programa “Museo a las Escuelas” en Nueve de Julio

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La Dirección de Museos y Archivo Histórico de la Municipalidad de Nueve de Julio puso en marcha un nuevo ciclo del programa educativo “Museo a las Escuelas”, una iniciativa que tiene como finalidad acercar el patrimonio histórico y cultural de la comunidad a los establecimientos educativos del distrito.

El programa pretende fortalecer el vínculo entre los museos locales y las escuelas, promoviendo el conocimiento de la historia local y fomentando la valoración del patrimonio a través de actividades adaptadas a estudiantes de distintos niveles educativos.

En este marco, el pasado jueves, alumnos de la Escuela N° 2 visitaron el Museo y participaron de una actividad especial dedicada a la historia de su propio establecimiento. Durante la jornada, los estudiantes pudieron conocer documentos, objetos y fotografías que permiten reconstruir la historia de la escuela y reflexionar sobre la importancia del patrimonio educativo en la memoria colectiva de la comunidad.

Desde la Dirección de Museos y Archivo Histórico destacaron la importancia de estas experiencias como una manera de despertar en los jóvenes el interés por la historia local, al tiempo que se promueve el aprendizaje activo y la preservación del patrimonio cultural del distrito.