Se inauguró el centro de telemedicina en Nueve de Julio con bendición religiosa y apoyo comunitario

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

En un histórico acto realizado este viernes 13 de marzo de 2026, la Cooperativa Mariano Moreno de Nueve de Julio inauguró su estación de telemedicina, un proyecto que busca acercar la atención médica a todos los habitantes de la ciudad y de las localidades del partido, con servicio en Naón y Patricios. La iniciativa, que funcionará las 24 horas del día durante todo el año, ofrece consultas médicas a distancia con equipamiento de última generación, incluyendo cardiograma digital, tensiómetro y oxímetro, garantizando diagnósticos precisos y atención inmediata.

El presidente del Consejo de Administración, el doctor Matías Lossino, destacó la importancia de este avance tecnológico y su vínculo con los valores cooperativos y comunitarios. “La salud debe estar más cerca de las personas. La tecnología bien utilizada puede mejorar la calidad de vida y facilitar el acceso a servicios médicos que antes eran limitados”, señaló Lossino a Cadena Nueve, mientras transmitía en vivo la inauguración.

El acto contó con la bendición de Monseñor Ariel Torrado Mosconi y del pastor Emilio Peralta, quienes resaltaron la importancia de integrar la ciencia y la fe para el bienestar de la comunidad. “La telemedicina acerca la atención médica a quienes viven en lugares más alejados y representa un regalo de la ciencia puesto al servicio del prójimo”, afirmó el obispo.

Autoridades municipales, representantes de federaciones de cooperativas y vecinos participaron del corte de cintas y del recorrido de las instalaciones, celebrando un proyecto que combina innovación tecnológica, solidaridad y compromiso comunitario.

El servicio de telemedicina estará incluido dentro del sistema de salud de la cooperativa, con un costo accesible para los asociados ($4000) y descuentos del 50% en medicamentos, consolidando un modelo de atención sanitaria integral y solidario.