Municipalidad de Nueve de Julio lanza actividades deportivas para personas con discapacidad

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La Dirección de Deportes de la Municipalidad de Nueve de Julio puso en marcha un nuevo programa de actividades destinado a personas con discapacidad (PCD), ofreciendo espacios recreativos y deportivos en las instalaciones del Taller Protegido Nacimos para Ti.

La iniciativa contempla dos espacios de participación: por un lado, el programa multideportivo PCD, que se desarrollará los miércoles y viernes a partir de las 15 horas, con distintas propuestas pensadas para promover la actividad física, la recreación y la integración social. Por otro lado, la actividad de fútbol PCD se llevará a cabo los martes y jueves desde las 14.45 horas, brindando una oportunidad de práctica deportiva adaptada.

Este lanzamiento se enmarca en las políticas municipales orientadas a generar espacios inclusivos, fomentando la participación activa de las personas con discapacidad en la comunidad. Las actividades se desarrollarán en colaboración con el Taller Protegido Nacimos para Ti, institución que trabaja activamente en la inclusión y el acompañamiento de personas con discapacidad, fortaleciendo su integración y desarrollo personal.