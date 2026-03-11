Recordatorio para actualizar la licencia de conducir tras cambios de domicilio o datos personales

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

La Oficina de Licencias de Conducir de la Municipalidad de Nueve de Julio recuerda a todos los conductores la importancia de mantener actualizada la información de su licencia. Toda persona que haya realizado un cambio de domicilio o de datos filiatorios (como nombre o apellido) en su Documento Nacional de Identidad (DNI) tiene la obligación de reflejar estos cambios en su licencia de conducir dentro de los 90 días posteriores a la modificación.

El incumplimiento de este plazo implica que la licencia de conducir pierda su validez, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 532/09 de la Ley 13.927, Artículo 17. La actualización garantiza que los datos del conductor sean correctos y evita posibles inconvenientes legales o sanciones en caso de controles de tránsito.

La Oficina de Licencias recomienda a los vecinos acercarse a sus dependencias para realizar los trámites correspondientes y mantener sus documentos al día.

Si quieres, puedo armar también una versión más breve y directa para redes sociales o cartelera municipal, que sea aún más llamativa y fácil de leer. ¿Quieres que haga eso?