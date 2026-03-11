miércoles, marzo 11, 2026
Recordatorio para actualizar la licencia de conducir tras cambios de domicilio o datos personales

La Municipalidad de Nueve de Julio informa que los ciudadanos que modifiquen su domicilio o datos filiatorios en el DNI deben actualizar su licencia de conducir en un plazo de 90 días para mantener su validez, según lo establece la normativa vigente

La Oficina de Licencias de Conducir de la Municipalidad de Nueve de Julio recuerda a todos los conductores la importancia de mantener actualizada la información de su licencia. Toda persona que haya realizado un cambio de domicilio o de datos filiatorios (como nombre o apellido) en su Documento Nacional de Identidad (DNI) tiene la obligación de reflejar estos cambios en su licencia de conducir dentro de los 90 días posteriores a la modificación.

El incumplimiento de este plazo implica que la licencia de conducir pierda su validez, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 532/09 de la Ley 13.927, Artículo 17. La actualización garantiza que los datos del conductor sean correctos y evita posibles inconvenientes legales o sanciones en caso de controles de tránsito.

La Oficina de Licencias recomienda a los vecinos acercarse a sus dependencias para realizar los trámites correspondientes y mantener sus documentos al día.

